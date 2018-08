Terremoto di magnitudo 3 9 Epicentro Bagnolo di Reggio Emilia

Bagnolo in Piano. Scossa di Terremoto di magnitudo 3.9 : Nella notte si è registrata una Scossa di terremoto di magnitudo 3.9 gradi sulla scala Richter. La Scossa è avvenuta

Terremoto - due scosse in Emilia : la più forte di magnitudo 3.9. La terra continua a tremare in Molise : La prima alle 2.33 della notte, poi un nuovo episodio alle 3.07 di magnitudo 2.2. L'epicentro a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia

Terremoto in Molise - ancora una scossa di magnitudo 3 a Montecilfone : Terremoto in Molise, ancora una scossa di magnitudo 3 a Montecilfone Nuovo sisma alle 2:07 con epicentro vicino al piccolo comune in provincia di Campobasso. Nessun danno segnalato. Prosegue il monitoraggio degli immobili danneggiati, ma le famiglie rimangono nelle tende Parole chiave: ...

Violentissimo Terremoto alle Fiji - magnitudo 8.2 : è il più forte del 2018 : Un Violentissimo terremoto di magnitudo 8.2 della scala Richter ha colpito alle ore 2,19 ora italiana - mentre lì erano le 12,19 - l'arcipelago delle isole Fiji e le vicine isole Tonga, nella porzione sudoccidentale dell'Oceano Pacifico. Inizialmente l'USGS US Geological Survey aveva dichiarato che si trattava, in base alle proprie stime preliminari, di una scossa di magnitudo 7.9, scossa poi vista al rialzo nei minuti seguenti. Il PTWC Pacific ...

Terremoto Indonesia - nuova scossa di magnitudo 6.3 sull’isola di Lombok : Una nuova forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.3 è stata registrata sull’isola di Lombok, in Indonesia. Ad essere colpita è stata la stessa area devastata il 5 agosto dal sisma che ha causato la morte di 460 persone. Secondo i dati forniti dall’Istituto geologico statunitense, l’epicentro del Terremoto è a 7 km di profondità. Il portavoce dell’agenzia per i disastri nazionali, Sutopo Purwo Nugroho, ha reso noto che finora non si hanno ...

Terremoto di magnitudo 4.6 nel mar Tirreno : l’epicentro al largo di Ustica : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata questa mattina nel mar Tirreno: l'epicentro si trova al largo dell'isola di Ustica, ma la scossa è avvenuta a 530 chilometri di profondità. Anche per questo motivo il sisma non è stato avvertito dalla popolazione. Continua, intanto, lo sciame sismico che ha colpito il Molise negli scorsi giorni.Continua a leggere

Scossa di Terremoto nel Tirreno meridionale : magnitudo superiore a 4 [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

