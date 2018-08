Tennis | WTA New Haven 2018 | Camila Giorgi esce di scena negli ottavi di finale L' azzurra

WTA New Haven – Camila Giorgi affonda sotto i colpi della Bencic : la Tennista italiana fuori agli ottavi : Camila Giorgi si arrende in due set di fronte a Belinda Bencic al torneo Wta di New Haven: niente quarti di finale per la tennista italiana Camila Giorgi termina la sua esperienza al torneo Wta di New Haven agli ottavi di finale. La tennista italiana, numero 45 al mondo, si è arresa sotto i colpi di Belinda Bencic. La svizzera, numero 43 della classifica Wta, ha portato a casa due set sullo stesso risultato (6-4) ed è voltata ai quarti di ...

Tennis - WTA New Haven 2018 : si ritira Simona Halep! Camila Giorgi sfiderà Belinda Bencic : Niente sfida alla numero uno al mondo per Camila Giorgi al secondo turno del torneo WTA New Haven 2018: la romena Simona Halep si è ritirata e, comunicazione di pochi minuti fa, sarà rimpiazzata al secondo turno dall’elvetica Belinda Bencic, lucky loser. La romena aveva ottenuto una wild card, ed essendo la numero uno del seeding, aveva usufruito di un bye al primo turno. Di seguito il tweet con cui l’organizzazione ha dato la ...

Tennis - Wta di New Haven : Camila Giorgi formato super - annichilita la Bogdan - adesso c’è Halep! : Wta di New Haven, Camila Giorgi vince e convince contro la Bogdan e si appresta a giocare agli ottavi di finale contro la testa di serie numero 1 L’azzurra Camila Giorgi approda agli ottavi di finale del torneo Wta di New Haven, battendo l’avversaria odierna Ana Bogdan con il punteggio di 6-3 6-2. Una prova convincente della nostra Camila, la quale nel prossimo turno affronterà la romena Simona Halep, numero 1 del seeding e ...

Tennis - WTA New Haven 2018 : Camila Giorgi approda al secondo turno. Superata Ana Bogdan : Dopo aver superato i tre turni di qualificazione, Camila Giorgi si regala la sfida alla numero uno mondiale, la romena Simona Halep, nel secondo turno del tabellone principale del torneo WTA di New Haven: l’azzurra ha superato pochi minuti fa un’altra romena, la qualificata Ana Bogdan, con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e diciassette minuti di gioco. Nel primo set l’azzurra tiene il servizio in apertura dopo 18 punti e ...

Tennis - Ranking WTA (20 agosto) : Simona Halep sempre al vertice - Camila Giorgi n.1 azzurra : sempre Simona Halep al vertice del Ranking WTA. La rumena, sconfitta dalla olandese Kiki Bertens (n.13 del mondo) nella finale di Cincinnati (Stati Uniti), si conferma leader della graduatoria con 2086 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. Stabile al terzo posto la statunitense Sloane Stephens mentre c’è uno scambio di posizioni tra la ceca Petra Kvitova (ora n.5) e la francese Caroline Garcia (ora n.6). Da segnalare ...

Tennis - WTA Cincinnati 2018 : Kiki Bertens supera Simona Halep in finale a sorpresa. La n. 1 del mondo ko in tre set : L’olandese Kiki Bertens compie la sua impresa e supera in finale del WTA di Cincinnati (Stati Uniti) la n.1 del mondo Simona Halep. L’orange piega in tre set (2-6 7-6 6-2) la più quotata avversaria in 2 ore e 9 minuti di partita. Un successo significativo per la Bertens che conquista il suo primo torneo sul cemento in carriera e porta a 10 il computo dei successi ottenuti contro una top10. Il nomignolo di “ammazza grandi” ...

Wta Cincinnati – Mertens dura ‘a morire’ - ma Kvitova prevale : la Tennista ceca vola in semifinale : Elise Mertens cede sotto i colpi di Petra Kvitova: al torneo Wta di Cincinnati la tennista ceca vola in semifinale Elise Mertens dà filo da torcere a Petra Kvitova, durante uno dei quarti di finale del torneo Wta di Cincinnati, ma alla fine non strappa il pass per le semifinali. La tennista ceca dopo 2 ore e 44 minuti di gioco vola al prossimo turno, in cui dovrà avere la meglio sulla vincente del match tra Svitolina e Bertens per giungere ...

Wta Cincinnati - è strage di Tenniste della top ten : solo Kvitova vola ai quarti tra le ‘big’ : Dopo l’auto esclusione di Caroline Wozniacki, è strage per le tenniste della top ten agli ottavi di finale del torneo Wta di Cincinnati Gli ottavi di finale del torneo Wta di Cincinnati sul cemento, che precede gli Us Open, sono stati caratterizzati dalle interruzioni per pioggia. Il maltempo non ha dato tregua ai campi dell’Ohio, su cui alla fine però alcuni match si sono svolti. Dopo il clamoroso ritiro di Caroline Wozniacki, ...

Tennis - Wta Cincinnati : che fatica per la Halep contro la Tomljanovic! : Simona Halep approda agli ottavi di finale del torneo Wta di Cincinnati, battendo la Tomljanovic in tre set Tennis, Wta Cincinnati. La romena Simona Halep ha superato la Tomljanovic ai sedicesimi di finale del torneo americano, approdando agli ottavi dove troverà la Barty. Una gara non certo semplice per la numero uno del seeding, la quale l’ha spuntata solo al terzo set, con un convincente 6-3 dopo la sosta per la pioggia.L'articolo ...

