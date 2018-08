Tennis | US Open 2018 | le quote dei book-makers per le scommesse Novak Djokovic il

Tennis - US Open 2018 : Marco Cecchinato alla prova del nove sul cemento : Purtroppo al numero 22 del mondo non è andata bene nemmeno nell'ultimo torneo di Winston-Salem . Il siciliano aveva usufruito di un bye al primo turno , testa di serie numero 4, , per poi essere ...

US Open – Serena Williams scala posizioni : ecco il seeding della Tennista americana : La U.S. Tennis Association ha annunciato il seeding degli US Open 2018: Serena Williams sarà la numero 17°, 9 posizioni in meno del suo ranking Manca poco più di una settimana all’inizio degli US Open, l’ultimo Slam della stagione. Attesissima sul cemento di casa, Serena Williams che quest’oggi ha conosciuto il proprio posto nel seeding del torneo. La U.S. Tennis Association ha infatti resi noti i due seeding, maschile e femminile, degli ...

US Open 2018 - Camila Giorgi unica speranza azzurra. Il Tennis femminile italiano annaspa : Proprio come già accaduto a Wimbledon nel tabellone femminile degli US Open per l’Italia ci potrebbe essere la sola Camila Giorgi. In questo momento la marchigiana è l’unica azzurra già presente nel main draw dello Slam americano ed il rischio è quello che nessuna altra italiana possa aggiungersi alla numero 45 del mondo. Giorgi, però, che resta una possibile mina vagante in quel di New York. Dopo lo straordinario exploit ...

Tennis - Us Open da record per gli italiani : pronti per lo spettacolo? : Us Open ricco di Tennisti italiani, sia nelle qualificazioni che in tabellone principale: sono 19 gli azzurri impegnati sul cemento a stelle e strisce Tennis, gli Us Open sono alle porte. L’ultimo Slam della stagione andrà in scena sul cemento americano e potrebbe essere un torneo da record per quanto concerne i colori azzurri. Un primato certo è quello relativo alla partecipazione italiana alle qualificazioni degli Us Open, ben 14 i ...

Tennis - US Open 2018 : il montepremi. Quanto guadagna il vincitore? Tutti i premi milionari previsti : Il montepremi degli US Open 2018 sarà davvero faraonico, uno dei più alti dei quattro Slam in calendario. La grande classica sul cemento statunitense si distingue infatti per i suoi lauti premi che rimpingueranno le tasche dei Tennisti pronti a darsi battaglia a New York per la conquista del prestigioso torneo, uno dei più affascinanti considerando la cornice e uno dei più importanti sotto il profilo mediatico. Il montepremi complessivo degli US ...

Tennis : Novak Djokovic è nella storia. E’ lui il favorito dei prossimi US Open? : Novak Djokovic ha scritto un’altra pagina di storia nel Tennis. Il serbo con il trionfo a Cincinnati (Stati Uniti) ha conquistato l’unico Masters 1000 della collezione che mancava nella sua bacheca. Al sesto tentativo, il serbo ce l’ha fatta stabilendo un primato molto importante, ovvero quello del “Career Golden Masters“. Un riconoscimento importante per un giocatore che, fino a qualche mese fa, sembrava perso tra ...

Tennistavolo - Bulgaria Open 2018 : Ding Ning si impone all’ultimo respiro - doppietta per Xu Xin : Va in archivio il Bulgaria Open di Tennistavolo: protagonisti delle finali odierne atleti di Cina e Giappone. doppietta del cinese Xu Xin, che si impone sia nel torneo di singolare, che in quello di doppio, in coppia con il connazionale Ma Long. Nel torneo di singolare femminile affermazione sofferta per la cinese Ding Ning, che pone fine alla favola della rivelazione cinese Wang Yidi. Unico titolo nipponico quello del doppio femminile, andato ...

Tennis - US Open 2018 : Novak Djokovic per la conferma dopo Wimbledon. Mai come questa volta regnerà l’incertezza : Novak Djokovic è tornato a vincere uno Slam dopo oltre due anni. Il successo a Wimbledon ha finalmente riportato sui vecchi livelli il giocatore serbo, che sembrava essere entrato in una crisi profonda per i tanti problemi al gomito che hanno sicuramente condizionato le ultime stagioni del nativo di Belgrado. Sull’erba londinese si è rivisto davvero un Djokovic diverso e soprattutto la vittoria con Nadal in semifinale può aver dato la ...

Tennistavolo - Italia in raduno verso l’Open di Repubblica Ceca : gli azzurri convocati : Periodo di raduni per la Nazionale Italiana di Tennistavolo. Di rientro dalla trasferta per l’Asarel Bulgaria Open, gli azzurri sono chiamati a un periodo di allenamento al Centro Federale di Formia (uomini) e a Castel Goffredo (donne) fino al 20 agosto in vista dell’Open di Repubblica Ceca che si disputerà la prossima settimana a Olomouc. Questi gli azzurri convocati dai CT Patrizio Deniso e Maurizio Gatti. MASCHILE: Leonardo ...

US Open : con Rolex è l’ora del Tennis : Rolex e le sponsorizzazione: una storia iniziata fin dalle origini del brand quando il fondatore della maison, Hans Wilsdorf sceglie di presentare l’Oyster, primo orologio da polso impermeabile al mondo, mettendolo al polso di una giovane britannica, Mercedes Gleitze, che si appresta a raccogliere una sfida di tutto rispetto: attraversare la Manica a nuoto. E’ il 1927 e da quel momento la casa della corona sarà sempre partner di primo ...

Tennis : Gianluigi Quinzi - le qualificazioni agli US Open per rilanciarsi ancora una volta : Sono ben tredici i Tennisti azzurri che sono presenti nelle entry list delle qualificazioni degli US Open. In questo elenco c’è anche il nome di Gianluigi Quinzi, che cercherà di accedere per la prima volta in un tabellone principale di uno Slam. E’ sicuramente una novità molto positiva leggere la presenza del marchigiano, che a 22 anni si trova ad affrontare l’ennesima sfida di una carriera che non ha ancora rispettato le ...

Tennis - US Open 2018 : Camila Giorgi - la possibile mina vagante del torneo : L’Italia del Tennis femminile in questo momento è solo Camila Giorgi. Proprio come già accaduto a Wimbledon, c’è il forte rischio che la marchigiana sia davvero l’unica azzurra presente in tabellone a New York, anche perché appare molto difficile che altre italiane riescano a superare le sempre difficili qualificazioni. Una Giorgi, però, che resta il solito grande punto di domanda. Dopo lo straordinario exploit sull’erba ...

Tennis - US Open 2018 : Fabio Fognini la punta azzurra. Matteo Berrettini vuole stupire anche a New York : Ci sarà tanta Italia agli US Open 2018. Tra tabellone principale e qualificazioni sono attualmente sedici gli azzurri che scenderanno in campo a New York. Sicuri della partecipazione nel main draw sono in cinque: Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Matteo Berrettini, Andreas Seppi e Paolo Lorenzi. In undici, finora, sono quelli che proveranno a superare le qualificazioni anche se chi come Thomas Fabbiano spera ancora di entrare direttamente, ...

Tennis - US Open 2018 : il calendario e le date. Programma - orari e tv : Mancano meno di due settimane all’ultimo torneo dello Slam: si va alla ricerca degli eredi dello spagnolo Rafael Nadal e della statunitense Sloane Stephens, vincitori dell’edizione 2017 degli US Open di Tennis. In campo maschile ci si attende ancora una volta uno scontro generazionale tra giovanissimi e veterani, a cui stiamo assistendo già in questi Masters 1000 nordamericani, mentre in ambito femminile regna l’incertezza, ma ...