Tennis | la Bencic supera la Giorgi

WTA New Haven – Camila Giorgi affonda sotto i colpi della Bencic : la Tennista italiana fuori agli ottavi : Camila Giorgi si arrende in due set di fronte a Belinda Bencic al torneo Wta di New Haven: niente quarti di finale per la tennista italiana Camila Giorgi termina la sua esperienza al torneo Wta di New Haven agli ottavi di finale. La tennista italiana, numero 45 al mondo, si è arresa sotto i colpi di Belinda Bencic. La svizzera, numero 43 della classifica Wta, ha portato a casa due set sullo stesso risultato (6-4) ed è voltata ai quarti di ...

Tennis - WTA New Haven 2018 : si ritira Simona Halep! Camila Giorgi sfiderà Belinda Bencic : Niente sfida alla numero uno al mondo per Camila Giorgi al secondo turno del torneo WTA New Haven 2018 : la romena Simona Halep si è ritirata e, comunicazione di pochi minuti fa, sarà rimpiazzata al secondo turno dall' elvetica ...

