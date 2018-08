Tennis | ATP Winston-Salem 2018 | Matteo Berrettini supera Nikoloz Basilashvili ed è agli

Tennis - ATP Winston-Salem : eliminati Marco Cecchinato ed Andreas Seppi : Resta solo Matteo Berrettini. E’ stata una notte avara di soddisfazioni quella appena trascorsa per il Tennis italiano. Nel torneo ATP di Winston-Salem solo il romano ha vinto la sua partita, mentre Marco Cecchinato ed Andreas Seppi sono stati eliminati. Finisce subito il cammino di Marco Cecchinato. Il siciliano, testa di serie numero quattro, che ha usufruito di un bye al primo turno, è stato sconfitto dal tedesco Jan-Lennard Struff, ...

Tennis - ATP Winston Salem 2018 : Matteo Berrettini batte Benneteau e vola al secondo turno : Matteo Berrettini è l’unito italiano rimasto in corsa al torneo ATP di Winston Salem. Sul cemento statunitense il numero 60 del ranking mondiale ha sconfitto il quotato francese Julien Benneteau con un doppio 6-3 e si è qualificato ai sedicesimi di finale dove affronterà il georgiano Basilashvili. Il romano operava subito il break in apertura di primo set concretizzando il quarto tentativo, poi teneva il proprio servizio a zero e si ...

Tennis - Ranking ATP (20 agosto) : Rafael Nadal sempre in vetta - Djokovic scala la classifica - Fognini n.1 italiano : Novak Djokovic è entrato nella storia. Il trionfo nel Masters 1000 di Cincinnati ha portato il serbo a completare il cosiddetto ‘Career Golden Masters”, ovvero aver vinto almeno una volta i nove 1000 in programma. Un risultato che solo Nole può vantare e che gli ha consentito di scalare la classifica, portandosi al n.6. --In vetta troviamo sempre lo spagnolo Rafael Nadal, assente a Cincinnati, a precedere di poco meno di 3000 punti lo ...

Tennis - ATP Winston-Salem 2018 : Andreas Seppi accede al secondo turno. L’azzurro supera in due set João Sousa : Comincia bene l’avventura di Andreas Seppi nell’ATP di Winston-Salem (Stati Uniti). L’azzurro ha sconfitto, nella notte italiana, il portoghese João Sousa con il punteggio di 7-5 6-4 e si è qualificato al secondo turno del torneo americano dove affronterà la testa di serie n.14 del seeding, il cileno Nicolás Jarry (n.47 del mondo). Un match ben gestito dal bolzanino, giocando meglio del proprio avversario i punti importanti del ...

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2018 : Novak Djokovic va in finale! Piegata la resistenza del coriaceo Marin Cilic : Novak Djokovic è il primo finalista del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: il serbo piega, dopo una battaglia durata due ore e mezza, la resistenza del croato Marin Cilic, avversario mai domo, che si arrende soltanto negli ultimi minuti della sfida. Punteggio finale 6-4 3-6 6-3 per l’ex numero uno al mondo. Nel primo parziale l’equilibrio si spezza praticamente subito: Djokovic trova il break nel corso del terzo game, sfruttando ...

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2018 : i risultati del 16 agosto. La pioggia ancora protagonista : Continua a dominare la pioggia al torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: sul cemento statunitense il programma ha subito un ulteriore rallentamento ed ora i Tennisti saranno chiamati ad un vero e proprio tour de force. In programma oggi il completamento degli ottavi di finale ed i quarti. Nella notte italiana, infatti, dopo il passaggio dell’argentino Juan Martin Del Potro agli ottavi di finale ai danni del sudcoreano Hhyeon Chung, sono ...

Tennis - torneo di Cincinnati Atp e Wta : il programma delle gare del giorno : Tennis, torneo di Cincinnati darà spettacolo anche oggi, con diverse gare dei tornei maschile e femminile che scenderanno in campo in serata A Ferragosto si gioca eccome nel mondo del Tennis. I circuiti Atp e Wta si sono ritrovati in quel di Cincinnati, in attesa dello spettacolo degli Us Open. Quest’oggi tante gare in programma, con diversi big in campo. Djokovic affronterà Mannarino, il giustiziere di Cecchinato, Kyrgios contro ...

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2018 : i risultati del 14 agosto. Roger Federer è già agli ottavi : Nella notte italiana si è concluso il primo turno ed è iniziato il secondo al torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: sul cemento americano la grande sorpresa è l’eliminazione dell’ellenico Stefanos Tsitsipas, che, dopo la finale della scorsa settimana a Toronto, stavolta cede al primo turno al belga David Goffin. Già agli ottavi l’elvetico Roger Federer, che liquida il tedesco Peter Gojowczyk, il canadese Denis Shapovalov, che ...

