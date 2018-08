Temptation Island Vip Simona Ventura dà il via alle riprese | Giordano Mazzocchi

Temptation Island VIP/ Anticipazioni : Simona Ventura - selfie in costume prima della partenza : TEMPTATION ISLAND Vip, ecco tutte le ultime Anticipazioni, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: tra certezze e dubbi, la coppia più attesa del reality show.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 22:10:00 GMT)

Temptation Island - Raffaela Giudice ammette : “Ho esagerato!” : Raffaela Giudice spiega il perché delle sue lacrime a Temptation Island Raffaela Giudice passerà alla storia di Temptation Island per due precisi motivi. Quali? E’ una delle poche, se non l’unica, delle fidanzate a non aver fatto recapitare video dal contenuto ambiguo al suo compagno, durante il corso della loro permanenza al programma, e per i suoi pianti, che per i fan della trasmissione sono stati fin troppi. Ora, a distanza di ...

Temptation Island Vip : la confessione di Nilufar : Temptation Island Vip è alle porte, i partecipanti sono stati annunciati da qualche giorno ed una coppia in particolare sta già facendo parlare di sé. Chi potrebbe essere? Sì, proprio la coppia composta da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Leggete quanto ha confidato l’ex tronista di Uomini e Donne, nonché una delle protagoniste della prima edizione del Temptation Island Vip, in una recente intervista per il settimanale di Uomini e ...

Temptation Island - Raffaela racconta la storia con Andrea : “Un continuo corteggiarsi” : Raffaela di Temptation Island racconta come è nata la sua relazione con Andrea Raffaela Giudice e Andrea Celentano hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. La coppia ha deciso di uscire insieme dal programma e, a distanza di mesi dalla fine dello stesso, i due sembrano essere molto innamorati. Raffaela ha […] L'articolo Temptation Island, Raffaela racconta la storia con Andrea: ...

Temptation Island Vip - anticipazioni : dopo le coppie arrivano due tentatori - Davide Rossi e Melissa Castagnoli : Il figlio del noto cantante e l'ex fidanzata di Mario Balotelli sono i primi due nomi ufficiali tra i single che faranno parte del cast del reality in versione Vip.

Temptation Island Vip - tentatori : Davide Rossi - Melissa Castagnoli e altri ex tronisti : Sono stati svelati, per Temptation Island Vip, i nomi di alcuni tentatori vip che cercheranno di far cadere in trappola gli illustri fidanzati del reality di canale 5 che dal 12 settembre vedrà al timone, per la prima volta, la brillante Simona Ventura. Chi di loro riuscirà a far vacillare le coppie che hanno deciso di partecipare? Chi sono i tentatori di Temptation Island Vip? I primi due sono volti noti Manca ormai poco. I riflettori di ...

Temptation Island Vip - Nilufar : "Mi piacerebbe vedere come Giordano si comporta con le altre ragazze" : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono una delle coppie che compongono il cast della prima edizione di Temptation Island Vip che vedrà al timone Simona Ventura. I due giovani si sono conosciuti a ...

Temptation Island VIP - anticipazioni : i nomi dei possibili TENTATORI : A partire da martedì 11 settembre, Canale 5 trasmetterà la prima edizione di TEMPTATION ISLAND Vip condotta da Simona Ventura e le coppie di famosi disposte a mettere alla prova i loro sentimenti sono sei: Valeria Marini con Patrick Baldassarri, Fabio Esposito con Marcella Esposito, Nilufar Addati con Giordano Mazzocchi, Sossio Artura con Ursula Bennardo, Andrea Zenga con Alessandra Sgolastra e Stefano Bettarini con Nicoletta Larini. Il reality, ...

Temptation Island Vip 2018 : tra i papabili tentatori anche Vallicella e Cerioli (RUMORS) : Manca meno di un mese all'inizio di un nuovo appassionante viaggio nei sentimenti. La prima edizione di Temptation Island Vip, presentato da Simona Ventura, approdera' sul piccolo schermo da martedì 11 settembre 2018 ed andra' in onda su Canale 5 in prima serata. Nel corso di questo primissimo appuntamento avremo modo di conoscere tutte le coppie in gioco oltre che tentatrici e tentatori. Tra questi ultimi ancora non ufficializzati dalla ...

Gossip : Jeremias Rodriguez potrebbe partecipare a Temptation Island Vip come 'single' : Jeremias Rodriguez, fratello della più famosa Belen, presto potrebbe tornare in Tv; stando ai Gossip che in queste ore stanno circolando sul web, il giovane sarebbe in procinto di debuttare a Temptation Island VIP come single. Voci di corridoio, dunque, sostengono che l'argentino avrebbe un provino per prendere parte alla trasmissione di Canale 5 nel ruolo di tentatore delle fidanzate nel villaggio. Oltre all'ex gieffino, avrebbero buone chance ...

Temptation Island Vip : il figlio di Vasco Rossi nel cast : È iniziato il conto alla rovescia per l'attesissimo Temptation Island vip. L'edizione del reality delle coppie che vede protagonisti fidanzati e fidanzate provenienti dal mondo dello spettacolo. La data d'inizio è prevista per l'undici settembre sempre su Canale 5. Alla conduzione non ci sarà Filippo,Bisciglia, bensì Simona Ventura. Sono già stati ufficializzati i nomi delle coppie che metteranno alla prova il loro amore. Da Uomini e donne ...