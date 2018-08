Tasse rimborsate via smartphone | la rivoluzione della cinese Alipay

wired

(Di martedì 21 agosto 2018) La piattaforma di pagamento mobileha annunciato il primo servizio di rimborsotramite mobile al mondo sulle spese effettuate all’estero. Il nuovo servizio verrà lanciato per i turisti cinesi in Corea del Sud. La piattaforma di pagamento online, nata nel 2004 in Cina da Alibaba, il colossodell’ecommerce, e gestita dal suo braccio finanziario, Ant Financial Services Group, ha da tempo detto addio a contanti e carte di credito. Oggi più di mezzo miliardo di cinesi usa la sua app per i pagamenti via mobile e adesso sarà possibile dunque anche avere il rimborso dellein modalità paperless grazie alla partnership stretta con la società Global Tax Free. Un servizio già testato con successo nei mesi scorsi.infatti permette ai suoi clienti, dall’inizio del 2017, di ricevere i propri rimborsi in oltre 80 aeroporti nel mondo. I soldi vengono ...