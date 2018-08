Sulla Diciotti | Salvini irremovibile | ' Senza garanzie Ue su redistribuzione | niente

Migranti bloccati Sulla Diciotti. L'attacco di Saviano : "Sequestro di persona" : In un lungo post su Facebook, lo scrittore si rivolge anche al procuratore Carmelo Zuccaro, che per primo indagò sulle Ong che prestano i soccorsi nel Mediterraneo. La nave con i 177 Migranti è infatti ferma al porto di Catania: "Le chiedo di intervenire perché, almeno questa...

Migranti bloccati Sulla nave Diciotti. L'attacco di Saviano : "E' sequestro di persona" : In un lungo post su Facebook, lo scrittore si rivolge anche al procuratore di Catania Carmelo Zuccaro, che per primo indagò sulle Ong che prestano i soccorsi nel Mediterraneo. La nave Diciotto con i 177 Migranti è infatti ferma al porto di Catania: "Le chiedo di intervenire...

Garante detenuti scrive al Viminale Sulla nave Diciotti : "Migranti privati di fatto della libertà - viola la Costituzione" : Il Garante nazionale, nel seguire la vicenda della nave Diciotti, ormeggiata nel porto di Catania con 177 persone a bordo e priva di autorizzazione allo sbarco dal 16 agosto scorso, in una lettera al Ministero dell'Interno esprime "preoccupazione" per la situazione di stallo, che potrebbe configurare anche una violazione della Carta Costituzionale.La maggioranza dei migranti sarebbe, secondo quanto risulta al Garante, di nazionalità ...

Diciotti - Bertolaso : “I migranti stanno meglio Sulla nave che in Africa. Sono coccolati dai nostri militari” : Le parole di Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, sul caso della nave Diciotti a L’aria che tira estate (La7): “La nave della nostra Guardia Costiera è attrezzata, hanno infermeria, da mangiare e vengono assistiti. E’ ovvio che devono trovare una sistemazione definitiva, ma è anche ovvio che è un problema di cui deve farsi carico l’Europa” L'articolo Diciotti, ...

La Diciotti diventa un caso - Unhcr : "Sulla nave vittime di torture e abusi" | Salvini : "Ue non mantiene patti" : La nave ha ottenuto il permesso di attraccare nel porto di Catania ma non a sbarcare le persone a bordo

Sta per finire l’odissea dei 177 migranti Sulla Diciotti : sbarcheranno in Italia (in attesa della Ue) : La nave della Guardia Costiera Italiana Diciotti sbarcherà in Italia, dopo 5 giorni di attesa al largo di Lampedusa. I 177 migranti saranno trasferiti nell'hotspot siciliano, in attesa di una risposta ufficiale dell'Europa al governo Italiano, che ne ha chiesto la redistribuzione in altri stati.Continua a leggere

Braccio di ferro Sulla Diciotti. Malta : 'i migranti sbarchino a Lampedusa'.Toninelli : 'inqualificabile' : Il ministro per le infrastrutture chiede all'Europa di intervenire. Si faccia avanti, ha scritto sui social e apra i porti alla solidarietà, altrimenti non ha motivo di esistere'. La replica del ...

Migranti Sulla nave Diciotti - scontro Italia-Malta sui 177 in mare. Salvini : «Ue si svegli o li portiamo in Libia» : Nuovo braccio di ferro in corso tra Italia e Malta per quanto riguarda la nave Diciotti, da quattro giorni in mare con 177 Migranti al largo di Lampedusa in attesa di trovare un porto sicuro in cui...

Diciotti - fermati due migranti per la rivolta Sulla Vos Thalassa : Non si spegne il caso dei migranti salvati dalla Vos Thalassa e poi sbarcati dalla Diciotti nel porto di Trapani. Di fatto sullo sbarco di questi 67 migranti si è creato un vero e proprio scontro tra ...

Mentana attacca Salvini Sulla vicenda della Diciotti : "Le manette non dovrebbero essere evocate da chi ha ruoli istituzionali" : "Lo stato di diritto non è uno stato d'animo". Usa queste parole, su Facebook, Enrico Mentana per commentare la vicenda della nave Diciotti e le dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Le manette, il buttar via la chiave, di fronte a fatti specifici in pieno svolgimento, non dovrebbero mai essere evocati dai politici, di governo o di opposizione, e a maggior ragione da chi ricopre ruoli istituzionali", scrive il direttore ...

Mattarella e la telefonata al premier Conte Sulla Diciotti : Roma, 13 lug., askanews, - La telefonata ieri sera tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte, dalla quale è poi scaturita la decisione del presidente del ...

Sulla nave Diciotti Salvini dice che andrà fino in fondo : Roma, 13 lug., askanews, - Sulla vicenda dello sbarco dei migranti a Trapani dalla nave Diciotti 'andrò fino in fondo, fino a che qualcuno non verrà assicurato alla giustizia. Il ministro dell'Interno ...