Su GearBest arriva il box TV con Android TV più economico di sempre

Dite addio a Mi Band 3 - Mijia Hey+ è arrivata su GearBest : in pre-ordine la top smartband di Xiaomi : Nemmeno il tempo di essere annunciata per bene che Mijia Hey+ è già arrivata su GearBest, dove è disponibile in pre-ordine con spedizioni a partire dal mese prossimo, cioè da settembre. L'articolo Dite addio a Mi Band 3, Mijia Hey+ è arrivata su GearBest: in pre-ordine la top smartBand di Xiaomi proviene da TuttoAndroid.