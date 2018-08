Stato assente | la sussidiarietà in realtà era clientelismo

Come è Stato possibile licenziare in tronco i 6 custodi assenteisti della Reggia di Caserta : Licenziamento in tronco per i furbetti del cartellino alla Reggia di Caserta: sei custodi accusati di assenteismo sono stati cacciati dal ministero dei Beni culturali pochi giorni dopo l'avviso di ...

Come è Stato possibile licenziare in tronco i 6 custodi assenteisti della Reggia di Caserta : Licenziamento in tronco per i furbetti del cartellino alla Reggia di Caserta: sei custodi accusati di assenteismo sono stati cacciati dal ministero dei Beni culturali pochi giorni dopo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in applicazione della legge Madia, senza attendere l'esito del processo. L'indagine tra il personale della più grande residenza reale al mondo era partita da alcuni furti di scarso valore ...

Il deputato Andrea Mura è Stato espulso dal Movimento 5 Stelle per le accuse di assenteismo : Il deputato Andrea Mura è stato espulso dal Movimento 5 Stelle per le accuse di assenteismo di cui si era parlato a inizio settimana. La notizia è stata data su Facebook da Paola Taverna, dirigente del Movimento 5 Stelle e The post Il deputato Andrea Mura è stato espulso dal Movimento 5 Stelle per le accuse di assenteismo appeared first on Il Post.