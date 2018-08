Stasera in TV | i Film di Oggi Martedì 21 Agosto 2018

Roma : Al ‘Cinema Sotto le Stelle’ a Velletri Stasera si proietta il film ‘Nato a Casal di Principe’ : Roma -Non poteva mancare nella fitta e apprezzata programmazione del Cinema Sotto le Stelle dell’Augustus a Velletri, il film “Nato a Casal di Principe – Una storia in sospeso”, dei produttori cinematografici Amedeo Letizia e Mariella Li Sacchi, entrambi residenti a Velletri. Il film autobiografico, che parla di criminalità, di mafia e di camorra sullo sfondo della periferia di Caserta, ha calcato il red carpet del Festival del ...

Il gufo e la gattina film Stasera in tv 21 agosto : trama - curiosità - streaming : Il gufo e la gattina è il film stasera in tv martedì 21 agosto 2018 in onda in seconda serata su Rai Movie alle ore 22:50. Si tratta di una commedia del 1970 diretta da Herbert Ross con Barbra Streisand e George Segal. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il gufo e la gattina film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The Owl and The Pussycat GENERE: ...

Una donna per amica film Stasera in tv 21 agosto : trama - curiosità - streaming : Una donna per amica è il film stasera in tv martedì 21 agosto 2018 in onda in prima serata su Canale 5. La pellicola diretta da Giovanni Veronesi ha come protagonisti Fabio De Luigi e Laetitia Casta. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Una donna per amica film stasera in tv: scheda Titolo originale: Una donna per amica USCITO IL: 27 febbraio ...

Apocalypse Now Redux film Stasera in tv 21 agosto : trama - curiosità - streaming : Apocalypse Now Redux è il film stasera in tv martedì 21 agosto 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:20. La pellicola diretta da Francis Ford Coppola ha come protagonisti Marlon Brando, Harrison Ford, Robert Duvall, Martin Sheen. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Apocalypse Now Redux film stasera in tv: ...

Gravity film Stasera in tv 21 agosto : trama - curiosità - streaming : Gravity è il film stasera in tv martedì 21 agosto 2018 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola diretta da Alfonso Cuarón ha come protagonisti George Clooney e Sandra Bullock. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Gravity film stasera in tv: scheda USCITO IL: 3 ottobre ...

Rocky Balboa film Stasera in tv 21 agosto : trama - curiosità - streaming : Rocky Balboa è il film stasera in tv martedì 21 agosto 2018 in onda in seconda serata su Rai 3 alle ore 00:40 circa. La pellicola è diretta e interpretata da Sylvester Stallone con protagonisti Burt Young e Milo Ventimiglia. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Rocky Balboa film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Rocky Balboa USCITO IL: 12 gennaio ...

Stasera IN TV " Film e Programmi 21 Agosto 2018 - : ...15 Pane, amore e gelosia Film 22:50 Meeting di Rimini 23:35 Una finestra sul mistero 0:25 Retroscena memory 0:55 Rosario da Pompei Boing 19:50 Lo straordinario mondo di Gumball 20:50 The Flash serie ...

Red Lights film Stasera in tv 21 agosto : trama - curiosità - streaming : Red Lights è il film stasera in tv martedì 21 agosto 2018 in onda in prima serata su Rai 5. La pellicola diretta da Rodrigo Cortés ha come protagonisti Robert De Niro e Sigourney Weaver. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Red Lights film stasera in tv: scheda USCITO IL: 8 novembre ...

Tutte lo vogliono film Stasera in tv 21 agosto : trama - curiosità - streaming : Tutte lo vogliono è il film stasera in tv martedì 21 agosto 2018 in onda in prima serata su Rai 2. La pellicola diretta da Alessio Maria Federici ha come protagonisti Enrico Brignano e Vanessa Incontrada. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Tutte lo vogliono film stasera in tv: scheda USCITO IL: 17 settembre 2015 GENERE: Commedia ANNO: 2015 REGIA: Alessio ...

Cosa c’è Stasera in tv 21 agosto 2018 : film - programmi - serie tv - fiction - reality - talent : Cosa c’è stasera in tv 21 agosto 2018? Ecco di seguito la nostra guida tv con tutti i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. In grassetto sono indicati film, show e serie tv di rilievo. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa c’è stasera in tv 21 agosto 2018: guida tv Rai Rai 1 21:25 serie TV The Good Doctor-Sette motivi-Nei panni dell’altro 23:10 film Left Behind – La ...

Il massacro di Fort Apache film Stasera in tv 20 agosto : trama - curiosità - streaming : Il massacro di Fort Apache è il film stasera in tv lunedì 20 agosto 2018 in onda in seconda serata su Rai Movie a mezzanotte. La pellicola diretta da John Ford ha come protagonisti John Wayne, Henry Fonda, Shirley Temple. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il massacro di Fort Apache film stasera in tv: scheda TITOLO ...

La battaglia di Alamo film Stasera in tv 20 agosto : trama - curiosità - streaming : La battaglia di Alamo è il film stasera in tv lunedì 20 agosto 2018 in onda in prima serata su Rai Movie. La pellicola è un classico western diretto e interpretato da John Wayne. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV La battaglia di Alamo film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The Alamo GENERE: Western ANNO: 1960 REGIA: John Wayne CAST: John ...

Frequencies film Stasera in tv 20 agosto : trama - curiosità - streaming : Frequencies è il film stasera in tv lunedì 20 agosto 2018 in onda in seconda serata su Rai 4 alle ore 23:00. La pellicola diretta da Gregory Hoblit ha come protagonisti Dennis Quaid e James Caviezel. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Frequencies film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Frequency GENERE: Drammatico ANNO: 2000 REGIA: ...

Il Commissario Claudius Zorn Senza luce - film Stasera in tv : trama - curiosità - streaming : Il Commissario Claudius Zorn Senza luce è il film stasera in tv lunedì 20 agosto 2018 in onda in prima serata su Canale 5. La pellicola è diretta da Christoph Schnee con protagonisti Stephan Luca e Axel Ranish. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il Commissario Claudius Zorn Senza luce film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Stephan Ludwig: Zorn ...