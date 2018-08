Squadre B | storico esordio della Juventus under 23 in coppa Italia | c' è anche Marotta

Oro storico per le Fate : l'Italia è campione d'Europa a Squadre juniores per la prima volta : Per la cronaca la battaglia campale con la Russia è finita 161.063 a 160.363, sette decimi di differenza che pesano oro mentre la Gran Bretagna è terza , 158.931, davanti a una deludente Francia , ...

Scherma - Mondiali 2018 : storico oro degli Stati Uniti nella spada femminile a Squadre. Nono posto per l’Italia : Gli Stati Uniti conquistano una storica medaglia d’oro nella spada femminile a squadre ai Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). Si tratta infatti del primo titolo iridato della storia per le nordamericane in questa specialità. Le autrici di questa impresa sono state Katharine Holmes, Courtney Hurley, Kelley Hurley e Amanda Sirico. Gli Stati Uniti hanno sconfitto in finale la Corea del Sud (Choi Injeong, Kang Young Mi, Lee Hyein e Shin A Lam) con ...