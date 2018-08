tuttosport

: RT @ansacalciosport: Spareggi Champions, colpo esterno Psv. Pari per Benfica e Stella Rossa. Domani altri tre match | #ANSA - pccpla : RT @ansacalciosport: Spareggi Champions, colpo esterno Psv. Pari per Benfica e Stella Rossa. Domani altri tre match | #ANSA - ansacalciosport : Spareggi Champions, colpo esterno Psv. Pari per Benfica e Stella Rossa. Domani altri tre match | #ANSA -

(Di martedì 21 agosto 2018) ANSA, - ROMA, 21 AGO - Vittoria in trasferta per il Psv Eindhoven, che supera 3-2 il Bate Borisov, pareggi per Benfica , 1-1 con il Paok Salonicco, e Stella Rossa Belgrado , 0-0 con il Salisburgo, : ...