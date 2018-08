Spara e uccide il vicino dopo una lite | poi il killer si barrica in casa

Palermo - Spara e uccide vicino poi si barrica in casa - : E' successo a Sferracavallo, una borgata del capoluogo siciliano. La sparatoria sarebbe avvenuta dopo una lite per motivi di vicinato

Frosinone - pensionato 65enne uccide i due figli e poi si Spara : Ancora da ricostruire i motivi dell'omicidio-suicidio: pare che l'uomo non avesse accettato la malattia della figlia Isabella, affetta da una patologia ai reni

Ultimo litigio con il patrigno : lo uccide Sparandogli otto colpi : Tragedia familiare alle porte di Torino. uccide il patrigno a colpi di pistola e poi chiama i carabinieri. Domenico Gatti, 59 anni, poliziotto da poco tempo in pensione, è stato ucciso nella sua casa ...

Camorra - boss di 88 anni si uccide a Mondragone Sparandosi al petto : Si è ucciso con un colpo di pistola al petto Pietro La Torre, zio 88enne di Augusto La Torre considerato dagli investigatori uno dei capi della Camorra casertana e noto come il 'boss psicologo' per ...

Villanova del Battista. Ponziano Colantuono uccide Antonietta Raduazzo poi si Spara : Ponziano Colantuono di 83 anni ha ucciso la moglie ottantenne Antonietta Raduazzo con colpi di arma da fuoco. Poi il pensionato,

Svezia - la polizia Spara e uccide un ragazzo Down : aveva una pistola giocattolo : La madre Katarina Söderberg, in stato di shock, ha definito il figlio 'la persona più gentile del mondo che non avrebbe fatto male ad una mosca'.

Polizia Spara e uccide un ragazzo down : aveva una pistola giocattolo : E' successo a Stoccolma, in Svezia. Gli agenti anno interpretato la situazione come ostile e hanno aperto il fuoco. La...