Spal | verso il Parma ancora out Floccari | Djourou e Bonifazi

Nuoto - Europei 2018 : Gabriele Detti verso il recupero. La Spalla migliora : Sensazioni positive, ma è ancora presto per cantare vittoria: secondo quanto scritto da “La Gazzetta dello Sport“, il recupero dal problema alla spalla procede bene per Gabriele Detti, e così aumentano le possibilità di vederlo in gara ai prossimi Europei, in programma a Glasgow nella rassegna continentale multidisciplinare. Dopo la visita di ieri il nuotatore ha dichiarato alla Rosea: “Non avrei potuto desiderare maniera ...