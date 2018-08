SOS | hanno | quasi | ucciso il Var Le nuove regole vanno contro il progresso

Anoressia - psicologo : “I giovani hanno SOStituito lo specchio con la bacheca dei social” : Il Dott. Stefano Lagona, psicologo e Psicoterapeuta, è intervenuto questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus “Parliamo fondamentalmente di una rivisitazione 2.0 di disturbi legati all’alimentazione, già ampiamente presenti anche in Italia, che con i social network e la comunicazione legata alle immagini hanno trovato nuovo vigore. Il mondo di immagini raccontato dai social ...

TEMPTATION ISLAND 2018/ Valentina e Oronzo hanno fatto pace? I SOSpetti movimenti social : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni e gossip: Rafaela e Andrea saranno i prossimi a lasciare il programma? È crisi per loro e per Ida e Riccardo...(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 08:19:00 GMT)

'Hanno accerchiato l'ufficiale' : l'SOS inviato al centro operativo : 'Siamo seriamente preoccupati per l'incolumità del nostro equipaggio e della nostra nave battente bandiera italiana. Il Vos Thalassa ha salvato la vita di 66 persone circa 24 ore fa e non ha ricevuto ...

Brexit - SOStituiti Johnson e Davis. May in crisi - ma i falchi non hanno i numeri per vincere : Le dimissioni del ministro degli Esteri Boris Johnson, sostituito in tarda serata da Jeremy Hunt, che accusa la May di far morire «il sogno della Brexit», sono una sfida aperta alla leadership della premier, ma la grande maggioranza dei deputati conservatori in Parlamento sono contrari a una «hard Brexit» e non vogliono essere responsabili di un'uscita dai negoziati senza accordi che potrebbe infliggere seri danni all'economia britannica. In ...

I figli di coppie omosessuali non hanno problemi psichici : lo SOStiene uno studio italiano : I figli delle coppie omosessuali non hanno alcun problema psicologico, anzi starebbero meglio di quelli nati dall'amore di un uomo ed una donna. A sostenere che si sta meglio con due padri è uno studio italiano condotto dal Prof. Roberto Baiocco, coadiuvato dall'Università La Sapienza di Roma. Dopo anni, cosi come riportato da FanPage.it, si sta cercando di sfatare uno dei tanti pregiudizi sulle coppie omosessuali, con i figli di quest'ultimi ...

Latina - hanno SOStituito i migranti ai tossicodipendenti. E lo hanno fatto per soldi : C‘è molto poco da aggiungere in merito all’ennesima indagine sui centri di accoglienza per migranti. Indagine culminata con arresti nella provincia di Latina, che conferma cose risapute. Una prima, investe la corsa all’oro che il non governo, in termini di regole e controlli, dell’accoglienza di queste masse di disperati ha prodotto. Sarebbe bastato esercitare la memoria: ritornare indietro nel tempo (primi anni 90), focalizzando ...

Politica. Ancisi - LpRa - attacca ancora sul SOStegno scolastico : non ne hanno voluto discutere : ... a causa di clausole contrattuali che, configurandosi quasi come appalto di manodopera, ne sviliscono le condizioni di lavoro e il trattamento." Politica