Sono 10 i morti nella tragedia del Pollino

Calabria - cosa è successo e come Sono morti gli escursionisti sul torrente Raganello : cosa è successo nelle Gole del Raganello, nel versante calabrese del Parco Nazionale del Pollino? Il 20 agosto il torrente, ingrossato dalla pioggia, ha travolto un gruppo di escursionisti: numerose le vittime e i dispersi.Continua a leggere

Parco del Pollino - Prociv : "I morti Sono 10 e si cercano tre dispersi" : sono 10 le vittime confermate del torrente in piena nella gola del Raganello. La Protezione civile: "Gli escursionisti erano in ordine sparso, abbiamo trovato corpi a otto chilmetri di distanza dal ponte del Diavolo"

“Ci Sono morti e dispersi”. Calabria - maltempo killer. Tragedia in provincia di Cosenza : cosa è successo : maltempo killer: dopo le ondate degli ultimi giorni, piogge e temporali sono arrivati anche in Calabria, dove il torrente Raganello si sarebbe ingrossato provocando alcuni morti. È successo nell’area delle Gole del Raganello a Civita, nel territorio del Parco Nazionale del Pollino. Le piogge che si sono abbattute sulla zona hanno provocato l’ingrossamento del letto del torrente e alcune persone sono rimaste bloccate sugli ...

Ponte crollato : morti Sono 43 : E’ salito ieri in serata a 43 il numero delle vittime che hanno perso la vita nel corso del crollo del Ponte Morandi, sull’ A10, a Genova Sampierdarena, avvenuto nella tarda mattinata di martedì 14 agosto. E’ deceduto poco prima delle 18:00, al San Martino di Genova, uno dei feriti gravi. Si tratta di Marian Rosca, camionista 36enne di origine albanese che come scrive il Secolo, negli attimi successivi alla tragedia fu già inserito per errore ...

I vigili del fuoco - eroi normali «Quell’applauso straziante» - 43 morti|Chi Sono|Funerali - Genova piange : foto|video : I racconti di Massimo, Dionisio, Fabio, Peter e Bruno: «Partiti subito, senza esitazione». «Ogni volta si soffre per i bambini». «Una tragedia come il Rigopiano». «Era il mio sogno da piccolo»

Genova - funerali di Stato per le vittime del Ponte Morandi. I morti Sono 42 : Genova è sotto lo sguardo del mondo. La tragedia ci ha fatto toccare con mano la fragilità umana. Genova non si arrende, giustizia doverosa. Ci auguriamo che i numerosi sfollati possano ritrovare ...