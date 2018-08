Solo un moscerino? Macché | è poliglotta e impara diversi i dialetti

vanityfair

: È uno di quei momenti di insonnia dove sto a letto, illuminato solo dal telefono che irrita gli occhi. In quel mome… - GiovanniDalBen2 : È uno di quei momenti di insonnia dove sto a letto, illuminato solo dal telefono che irrita gli occhi. In quel mome… - __occhiprofondi : RT @harrysrune: Questa è la stessa zip-line che userà Quattro nonostante la sua paura dell'altezza per spargere le ceneri di Tris e niente,… - victoriadenoire : è da un'ora che sullo schermo del mio pc si poggia un moscerino e poi cade da solo, lo fa in continuazione . ma te… -

(Di martedì 21 agosto 2018) Pericolo in vista? Quando le terribili vespe parassitoidi sono nei paraggi, i moscerini della frutta (Drosophila sp.) di specie diverse si avvertono a vicenda. Nonostante parlino “lingue” differenti. Ogni specie di drosofila, infatti, ha un suo linguaggio: un “dialetto” fatto di segnali visivi, battiti d’ali e odori. Ma tutte possonore in fretta le “lingue straniere”, secondo uno studio appena pubblicato su Plos Genetics da un team di scienziati americani. Come per noi, basta semplicemente un po’ di esercizio con i “madrelingua”. Se infatti i moscerini di specie diverse hanno convissuto per qualche tempo, “l’attenti alla vespa” viene recepito in modo chiaro. E con più probabilità. I moscerini della frutta, quindi, possono diventare poliglotti ere nuovi. Ma le prime della classe in “lingue straniere” sono le femmine. Questo perché le vespe parassitoidi depongono le ...