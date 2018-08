Smartphone per bambini e ragazzi | modelli e consigli

ASUS rilascia patch di sicurezza e aggiornamenti per numerosi Smartphone : ASUS rilascia una ondata di aggiornamento per numerosi smartphone, con patch di sicurezza, correzioni di bug e miglioramenti di prestazioni. L'articolo ASUS rilascia patch di sicurezza e aggiornamenti per numerosi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Comprano online Smartphone e consolle : ma la merce non arriva. Due denunce per truffa : Ancora truffe online. Questa volta le vittime sono due casentinesi che, in due casi distinti, hanno acquistato apparecchiature elettroniche su internet e dopo aver pagato non hanno ricevuto. Sono ...

Le 5 migliori app fotoritocco per il tuo Smartphone Android : I nuovi smartphone usciti nel 2018 non possono fare a meno di una buona fotocamera. Scattiamo miliardi di immagini ogni giorno e abbiamo bisogno di un buon alleato che ci consenta di avere belle foto, magari da condividere al volo sui social. Questo significa che, oltre a un buon sensore, c’è la necessità di scaricare le migliori app in circolazione per modificare una foto e risaltarne i colori o l’inquadratura. Un’operazione che non ...

La bufala del ritiro immediato della patente per chi utilizza lo Smartphone alla guida : Un messaggio divenuto virale nelle ultime settimane avverte dell'imminente entrata in vigore di una norma che introdurrà l'immediato ritiro della patente per chi utilizza lo smartphone alla guida, anche in fase di arresto della marcia. La notizia, però, è totalmente infondata e nessun norma del genere entrerà in vigore tra pochi giorni.Continua a leggere

Smartphone al volante per 2 giovani su 5 - picco rischio incidenti : Distratti alla guida perché impegnati a mandare messaggi dal telefonino. E’ la cattiva abitudine di 2 giovani automobilisti su 5, sopratutto neo patentati, che fa aumentare da 2 a 9 volte il rischio di incidenti stradali. A rivelarlo è il nuovo studio del Center for Injury Research and Policy del Nationwide Children’s Hospital, in collaborazione con i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) e l’Ohio State University, ...

Come e perché la luce blu di Smartphone e tablet danneggia la vista : Trascorrere tante ore, ogni giorno, davanti al display dello smartphone o di un tablet non fa bene alla vista. Niente di nuovo, intendiamoci, perché il concetto è noto da molti anni, però un nuovo studio ha permesso di scoprire il processo che genera tale problematica. L’analisi di un team di ricercatori dell’Università americana di Toledo, diffusa su Scientific Reports, chiarisce in quale modo la luce blu si intreccia con i fotorecettori ...

Pokémon Go legge i file sul vostro Smartphone per individuare un possibile root : Pokémon Go su Android richiede agli utenti il permesso di guardare il file system ma viene usato per cercare file e cartelle usati con le app di root L'articolo Pokémon Go legge i file sul vostro smartphone per individuare un possibile root proviene da TuttoAndroid.

Migranti - come lo Smartphone aiuta ad affrontare i viaggi della speranza : Nei viaggi della speranza di tanti Migranti possedere un cellulare, uno smartphone, consultare siti e social network, comunicare con chi si è lasciato alle spalle e con i riferimenti nei Paesi che si vogliono raggiungere può fare davvero la differenza tra la vita e la morte, tra un itinerario sicuro e un altro pericoloso o impraticabile...

Niente più sblocco del bootloader su alcuni Smartphone Xiaomi per installare MIUI 10 Beta : Non è più necessario, almeno per alcuni smartphone Xiaomi, sbloccare il bootloader per installare la versione Beta di MIUI 10. L'articolo Niente più sblocco del bootloader su alcuni smartphone Xiaomi per installare MIUI 10 Beta proviene da TuttoAndroid.

Migliori Smartphone per lavoro e business : Una delle domande che più frequentemente riceviamo riguarda quale smartphone per lavoro acquistare. Beh, sappiate che la bella notizia è che grazie al programma Android Enterprise Recommended di Google è possibile sapere quali sono gli smartphone del momento dedicati al mondo del business. Questa iniziativa fornisce raccomandazioni sui dispositivi e le reti aziendali più adatte per le implementazioni di Android in azienda. I dispositivi ...

L'ultima trovata del MIT di Boston : "Gli Smartphone degli automobilisti per monitorare la sicurezza dei ponti" : Gli smartphone degli automobilisti per contribuire alla sicurezza dei ponti. È L'ultima idea lanciata da un team del MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston, e pubblicata qualche mese fa sui "proceedings" dell'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). La ricerca, condotta da Thomas Matarazzo e dagli italiani Carlo Ratti e Paolo Santi, dimostra come usando gli accelerometri presenti nei telefoni cellulari di ...

Quali Smartphone Sony Xperia Riceveranno Android 9 Pie? : Ecco tutti gli Smartphone Sony Xperia che saranno sicuramente aggiornati ad Android 9 Pie. Aggiornamento Android 9 Pie per Smartphone Sony Xperia: ecco quelli compatibili Aggiornamento Android 9 Pie per Smartphone Sony Xperia Quando arriva Android 9 Pie sul tuo Smartphone Sony Xperia? Scopriamolo insieme grazie alle notizie ufficiali diffuse dall’azienda poco fa. LEGGI ANCHE: Il mio Smartphone […]

Il Google Play Store su Smartphone permette di impostare le preferenze di download della rete : Grazie ad una nuova opzione del Google Play Store, gli utenti potranno ora scegliere le preferenze di download della rete. Scopriamo tutti i dettagli L'articolo Il Google Play Store su smartphone permette di impostare le preferenze di download della rete proviene da TuttoAndroid.