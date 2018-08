SkyGo e DAZN : Quanti problemi alla “prima”. Lentezza e mancata connessione : La prima giornata di Serie A non è stata felicissima per il debutto in streaming del calcio nostrano. Sky (SkyGo) e DAZN hanno ancora diversi problemi SkyGo e DAZN: Quanti problemi alla “prima”. Lentezza e mancata connessione DAZN e SKY trasmetteranno la Serie A per intero, su DAZN 3 partite a giornata mentre le restanti […]

SkyGo e DAZN : Quanti problemi alla ""prima”. Lentezza e mancata connessione : La prima giornata di Serie A non è stata felicissima per il debutto in streaming del calcio nostrano. Sky (SkyGo) e DAZN hanno ancora diversi problemi SkyGo e DAZN: Quanti problemi alla “prima”. Lentezza e mancata connessione DAZN e SKY trasmetteranno la Serie A per intero, su DAZN 3 partite a giornata mentre le restanti […]

SkyGo e DAZN : Quanti problemi alla “prima”. Lentezza e mancata connessione : La prima giornata di Serie A non è stata felicissima per il debutto in streaming del calcio nostrano. Sky (SkyGo) e DAZN hanno ancora diversi problemi SkyGo e DAZN: Quanti problemi alla “prima”. Lentezza e mancata connessione DAZN e SKY trasmetteranno la Serie A per intero, su DAZN 3 partite a giornata mentre le restanti […]