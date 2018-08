Sky Sport Champions Playoff Andata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Champions League - l'andata dei preliminari su Sky Sport : date e orari : Bate Borisov-PSV Eindhoven Sky Sport 254. Telecronaca Massimo Tecca; Diretta Gol Geri De Rosa MERCOLEDÌ 22 AGOSTO ore 20.30 Diretta Gol Sky Sport 251 ...

Boom di ascolti su Sky Sport per esordio in esclusiva di CR7. Bene anche i nuovi studi : Nel weekend è iniziata la Serie A di Sky, con partite live in esclusiva e nuovi studi per commentare la giornata. I MATCH - Sabato Chievo-Juventus, con l’esordio di CR7 solo su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani, è stato visto alle ore 18 da 1.316.796 spettatori medi complessivi, con 2.330.234 spettatori unici e una share dell’<stro...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 2a giornata Premier (18 - 20 Agosto) : Per la seconda giornata del campionato inglese (18-20 Agosto)SEI MATCH in DIRETTA ESCLUSIVA A Old Trafford, il “Friday Night” che apre la stagione:MANCHESTER UNITED-LEICESTERvenerdì 10 agosto, ore 20.45 A Londra è già tempo di un super derby:CHELSEA-ARSENALsabato, ore 18.30(live anche in 4K HDR per i cli...

Sky Sport - Di Marzio : 'Il Genoa potrebbe lasciar fuori Lapadula dalla lista per la Serie A' : Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Clamorosa indiscrezione riportata dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio , a margine della chiusura ufficiale del calciomercato estivo 2018. Non essendo riuscito a piazzarlo in Italia , saltate, in Serie, le trattative con Frosinone, Parma, ...

Sky Sport Serie A 1a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : La Serie A di Sky riparte con un Palinsesto interamente rinnovato e con l’Esclusiva più forte di sempre.A partire dal canale Sky Sport Serie A, totalmente dedicato al campionato italiano, al via dal prossimo 18 agosto .E per la prima volta, la Serie A di Sky non sarà soltanto via satellite, ma anche sul digitale terrestre e via fibra. Saranno 266 le partite visibili solo su Sky ogni stagio...

Calciomercato 2018 - la chiusura in tempo reale su Sportitalia - Sky - Rai e Mediaset : Oggi, venerdì 17 agosto 2018, è l'ultimo giorno di Calciomercato prima dell'inizio ufficiale della nuova Serie A che, salvo decisioni dell'ultim'ora causate dalla tragedia del Ponte Morandi di Genova, dovrebbe partire domani (tranne le partite con Genoa e Sampdoria, già rinviate).Le ultime ore di Calciomercato verranno seguite con una serie di speciali in tempo reale che andranno in onda sia in chiaro (Rai, Mediaset, Sportitalia) che su ...

Sky Sport 24 al via sul digitale terrestre : da domani Sky Sport Serie A HD : Sky Sport è pronta a scaldare i motori in vista dell’inizio della Serie A 2018-2019, anche se sarà inevitabilmente una partenza ridotta a causa del rinvio delle due gare che vedono impegnate Genoa e Sampdoria. La Tv di Murdoch punta a raggiungere un maggior numero di persone grazie alla nuova offerta predisposta per il digitale […] L'articolo Sky Sport 24 al via sul digitale terrestre: da domani Sky Sport Serie A HD è stato ...

Ferri (Sky Sport) : «Per la tragedia a Genova - era giusto rinviare anche esordio Serie A» : Alla fine ha prevalso la solidarietà, la comunanza, lo spirito di unione di una città davanti alla tragedia. Il crollo del ponte di Genova, con il suo doloroso bilancio di morte e lutto, farà rinviare il debutto in Serie A delle due squadre della Lanterna, Genoa e Sampdoria, che avrebbero dovuto giocare domenica sera, i blucerchiati in casa contro la Fiorentina e i rossoblù in trasferta contro il Milan. Tutt...

Europa League - Preliminare Ritorno Atalanta-Hapoel Haifa (diretta esclusiva Sky Sport Football HD) : «Dobbiamo onorare l'impegno (diretta esclusiva Sky Sport Football HD), anche se visto il 4-1 dell'andata sarà più utile come preparazione al campionato». Gian Piero Gasperini, a due giorni dal Ritorno del terzo turno di qualificazione d...

SuperCoppa Europea 2018 - Real - Atletico Madrid (diretta Rai 1 e Sky Sport Uno) : Un derby spagnolo e metropolitano tra passato e futuro per decidere la SuperCoppa Europea 2018 (diretta Rai 1 e Sky Sport Uno). Madrid sarà ancora una volta capitale del calcio continentale e protagonista assoluta nella finale della notte di Ferragosto dove il Real si metterà alla prova per la prima volta senza la sua stella principale, quel Cristiano Ronaldo volato a Torino per illuminare la Juve. Sul campo di Tallin in Estonia, ...

Europa League - Atalanta-Hapoel Haifa in diretta su Sky Sport : L'Atalanta ospita l'Hapoel Haifa nel riotrno del terzo turno preliminare di Europa League: all'andata bermaschi vittoriosi per 4-1 L'articolo Europa League, Atalanta-Hapoel Haifa in diretta su Sky Sport è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

