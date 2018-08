Sky | «Se confermate notizie Asia Argento fuori da X Factor»

Sky : «Se confermate le accuse - Asia Argento fuori da X Factor» : «Se quanto scrive oggi il New York Times fosse confermato, questa vicenda sarebbe del tutto incompatibile con i principi etici e i valori di Sky e dunque – in pieno accordo con FremantleMedia – non potremmo che prenderne atto e interrompere la collaborazione con Asia Argento ». Doveva essere la novità più ghiotta dietro al bancone della prossima edizione di X Factor, al via a settembre su Sky Uno, ma adesso la partecipazione di Asia ...

