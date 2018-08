Sicurezza | per l' associazione Civilia necessario intervenire sui ponti Oreto

ASUS rilascia patch di Sicurezza e aggiornamenti per numerosi smartphone : ASUS rilascia una ondata di aggiornamento per numerosi smartphone, con patch di sicurezza, correzioni di bug e miglioramenti di prestazioni. L'articolo ASUS rilascia patch di sicurezza e aggiornamenti per numerosi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Autostrade - CdA condivide piano Castellucci e iniziative per famiglie - viabilità e Sicurezza : Autostrade per l'Italia prende atto ed approva il piano da 500 milioni per il disastro di Genova , annunciato dall'AD della controllante Atlantia , Giovanni Catellucci , sabato pomeriggio, dopo i ...

Genova - al via il cda di Autostrade per informativa. Zona rossa chiusa per motivi di Sicurezza : Intanto, continua la polemica politica sulla decisione di revocare la concessione alla società e sulla possibilità di nazionalizzare la rete autostradale . Toti: nazionalizzare è nostalgia da Prima ...

Sicurezza - più controlli della PolFer nella settimana di Ferragosto : identificate 2273 persone : La settimana di Ferragosto appena conclusa ha visto un massiccio flusso di viaggiatori. I treni a lunga percorrenza e soprattutto i convogli diretti verso le località balneari, montane e mete ...

ROMA - CHIUSO IL PONTE DELLA SCAFA VERSO AEROPORTO DI FIUMICINO/ Urgenza per problemi relativi alla Sicurezza : ROMA, CHIUSO PONTE DELLA SCAFA VERSO l'AEROPORTO di FIUMICINO: decisione presa d'Urgenza per motivi di sicurezza, ma il Sindaco protesta: "problemi relativi al traffico saranno abnormi"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 01:01:00 GMT)

Toninelli crede che nazionalizzare Autostrade sia un bene per la Sicurezza : L'eventuale nazionalizzazione di Autostrade 'sarebbe conveniente' perché 'ricavi e margini tornerebbero in capo allo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare non per elargire dividendi agli azionisti,...

Crollo Ponte Genova : ok alle verifiche per la messa in Sicurezza : “La procura ha autorizzato le verifiche per la messa in sicurezza dei monconi di Ponte Morandi proposte da Anas, dopo aver avuto il parere favorevole dei consulenti. Le verifiche verranno effettuate dai tecnici di Autostrade con i consulenti della procura”. Lo ha detto Roberto Ferrazza al termine del sopralluogo dei consulenti della Procura e della Commissione ispettiva del Mit, di cui è presidente, sul luogo della ...

Il piano del governo per mettere in Sicurezza ponti - strade e gallerie : Un piano per mettere in sicurezza il Paese, sì alla gronda e alla Tap, il ridimensionamento della Tav. Sono alcuni dei temi al centro dell'intervista che Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha rilasciato al Messaggero. L'esecutivo, afferma Giorgetti , "con responsabilità e senza fare processi sommari, ha intenzione di verificare se esistono le condizioni per il permanere ...

Crollo ponte Genova - geologi : “Urge un piano straordinario di manutenzione - monitoraggio e messa in Sicurezza delle opere e del territorio” : “I recenti eventi sismici e alluvionali, uniti alla tragedia del Crollo del ponte “Morandi” di Genova del 14 agosto scorso, hanno riproposto – semmai ve ne fosse bisogno – la necessità e l’urgenza di avviare una svolta culturale in Italia, attraverso l’adozione di un piano straordinario di prevenzione dei rischi per la messa in sicurezza del territorio e delle opere, basato sulla conoscenza delle caratteristiche dei ...

Milano - allerta ponti e cavalcavia : preoccupano sei opere "pericolanti"/ Granelli "vogliamo massima Sicurezza" : Milano, allerta su ponti e cavalcavia: preoccupano sei opere. Ultime notizie, l'avviso dell'assessore Granelli: "vogliamo massima sicurezza", la situazione(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 12:42:00 GMT)

Infrastrutture - CNEL fornirà supporto tecnico per analisi su Sicurezza : E' quanto annuncia in un telegramma indirizzato al sindaco di Genova, Marco Bucci, il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Tiziano Treu , esprimendo cordoglio per la ...

Grotta della Poesia interdetta per ragioni di Sicurezza. Potì : 'Decisione eccezionale per garantire integrità dei luoghi' : ROCA Considerata l'affluenza record riscontrata nella settimana di Ferragosto presso la Grotta della Poesia, una delle dieci piscine naturali più belle al mondo incastonata nell'area archeologica di Roca Vecchia, l'Amministrazione Comunale di Melendugno si è vista costreta ad adottare dei provvedimenti eccezionali al fine di preservare lo stato dei ...

Campania : chiuso - messo in Sicurezza e riaperto il ponte a Licola : Il ponte della Domitiana a Licola, chiuso questa mattina in via precauzionale per la presenza di alcune crepe, ha riaperto poco fa alla circolazione veicolare. Dopo le segnalazioni di alcuni residenti, sono intervenuti prontamente i tecnici del Comune di Pozzuoli, coadiuvati dal geometra Rino Veneziano, l’ufficio Segnaletica, la Polizia municipale puteoalana e i Vigili del Fuoco. “È stato compiuto un lavoro preciso per garantire la ...