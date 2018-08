Sicilia | la figlia del boss fa il vigile urbano | “Scelta poco opportuna” Il sindaco

ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 agosto 2018) Il padre era uno dei postini di Bernardo Provenzano. Lei adesso fa l’agente della polizia municipale. E a Casteldaccia, piccolo centro in provincia Palermo, i cittadini si sono divisi. Segnalando la vicenda all’edizione locale di Repubblica che racconta la storia di Alessandra Virruso,di Giuseppe, il capomafia che gestiva i pizzini del latitante Provenzano. Domenica, infatti, la donna ha fatto il suo esordio con la casacca della polizia municipale per la processione. “Una sceltaopportuna”, l’hanno definita alcuni cittadini che hanno telefonato a Repubblica. IlGiovanni Di Giacinto, però, difende Virruso. “Le colpe dei padri non possono ricadere sui figli la signora Virruso è da vent’ anni un’ irreprensibile dipendente comunale”, dice il primo cittadino spiegando che la donna era una delle addette all’asilo ...