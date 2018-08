Siccità in Svizzera | poca pioggia | il livello dei fiumi rimane basso

Siccità in Svizzera : l’Est del Paese è a secco : Svizzera orientale a secco: a causa della Siccità, il canton Turgovia ha vietato il prelievo di acqua da ruscelli, canali e stagni. Anche nel canton San Gallo la popolazione è invitata a usare l’acqua sprecandone il meno possibile. In Turgovia sono almeno 3 mesi che non di registrano precipitazioni di rilievo, secondo quanto indica oggi in una nota l’Ufficio cantonale dell’ambiente. Le alte temperature delle ultime settimane, ...