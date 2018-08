Siccità Emilia Romagna | la Regione autorizza i prelievi dai corsi d’acqua

Agricoltura : in arrivo 1.8 milioni per le imprese dell’Emilia-Romagna per i danni da Siccità e gelate : Oltre 1 milione e 800 mila euro per riparare i danni alle aziende agricole dell’Emilia-Romagna colpite dall’ondata di siccità nel 2017 e dalle gelate dello scorso aprile. Ieri a Roma, la Conferenza delle Regioni ha infatti approvato la proposta di prelevamento di 15 milioni di euro dal Fondo di solidarietà nazionale e il riparto tra le quindici Regioni interessate dalle calamità naturali. “Sono risorse fondamentali per far ripartite un ...

Siccità Emilia Romagna - fiume Enza a rischio : sos degli agricoltori : Per evitare il ripetersi di “situazioni drammatiche come quelle dell’estate scorsa”, quando i campi restarono a lungo senz’acqua, è “opportuno che la Regione convochi le parti interessate per delineare una strategia per l’emergEnza, relativa al fiume Enza”. Lo chiede Cia-agricoltori italiani di Reggio Emilia, per bocca di Antonio SEnza, responsabile Ambiente e della Zona val ...