Si finge deputato per saltare la fila al Pronto soccorso Polizia denuncia 45enne in

Si finge deputato per superare la fila al Pronto soccorso ad Alghero - : L'uomo, un 45enne di Torino con precedenti per reati contro il patrimonio, era in vacanza nella cittadina: la polizia ha però verificato l'informazione e scoperto che era falsa