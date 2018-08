Serie B al via | Brescia-Perugia | vittoria difficile per Nesta secondo i bookmaker

La Serie BKT al via venerdì : ma l’AIC è pronta a denunciare la Lega : "La Serie B inizierà regolarmente venerdì con l'anticipo Brescia-Perugia". Così il presidente della Lega Serie B Mauro Balata ha annunciato il regolare inizio del campionato. L'articolo La Serie BKT al via venerdì: ma l’AIC è pronta a denunciare la Lega è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tommasi : 'Opportuno rinviare l'inizio di campionato della Serie B' : "Se si sciopera? Oggi abbiamo condiviso un comportamento gravissimo nei confronti dei calciatori da parte della lega e delle società. Abbiamo valutato la situazione, faremo nei prossimi giorni ...

Niente sciopero : la Serie B venerdì al via - ma Tommasi chiede un rinvio : Tra i calciatori 'rimane lo stato di agitazione' ma l'incontro tra i capitani della B e l'Aic non partorisce il temuto sciopero contro il blocco ai ripescaggi e il presidente della Lega di B, Mauro ...

Serie BKT - Tommasi : «Rinviare le prime due giornate» : Il presidente dell'AIC Damiano Tommasi si è espresso contro la decisione di Figc e Lega B di bloccare i ripescaggi e di far partire il campionato il 24 agosto. L'articolo Serie BKT, Tommasi: «Rinviare le prime due giornate» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B : al via riunione Aic-capitani : ANSA, - ROMA, 20 AGO - Ha preso il via, presso un hotel di Roma vicino alla stazione Termini, la riunione tra Associazione italiana calciatori e una folta rappresentanza di capitani di Serie B e C, ...

Serie C rinviata/ Slitta ancora la compilazione del calendario - Gravina : "se ne parla dopo il 7 settembre" : ancora una volta la compilazione dei calendari di Serie C è stata rinviata: lo ha annunciato il presidente Gabriele Gravina, a causa del rischio di dover riammettere alcune squadre in corsa(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:42:00 GMT)

Al via la Serie A - trema la Juve - flop Lazio - stasera l'Inter : News e formazioni : Al via la Serie A, trema la Juve, flop Lazio, stasera l'Inter: News e formazioni. Ieri è partito il campionato

Al via la Serie A - Cristiano Ronaldo debutta con la Juventus. FOTO : Al via la Serie A, Cristiano Ronaldo debutta con la Juventus. FOTO Tra le polemiche per il mancato rinvio nel giorno dei funerali di Genova, è iniziato il campionato con l'atteso debutto di CR7 contro il Chievo. Le squadre hanno rispettato un minuto di silenzio. I bianconeri hanno vinto la partita in rimonta per 3 a 2. LA ...

Roma - al via la Serie A : Di Francesco ha l'imbarazzo della scelta : Di Francesco:"L'11 migliore? Sono in difficoltà nella scelta". Le probabili formazioni di Roma - Torino

Via al campionato di Serie A : Chievo -Juventus. La cronaca del match : Torino - Riprende il campionato di serie A, nonostante la tragedia del ponte Morandi a Genova . Rimandati infatti solo i match di Sampdoria e Genoa mentre ad aprire le danze è la squadra campione d'...

Serie A al via - Ronaldo all’esordio tra polemiche (per Genova) ed entusiasmo. Ma il resto del calcio italiano è fermo : La Serie A riparte, tra le polemiche per il mancato rinvio dopo la strage di Genova e l’entusiasmo per un campionato che, spinto dall’arrivo di Cristiano Ronaldo, si sente pronto a rivivere i fasti del passato, almeno nelle intenzioni. Nel frattempo tutto il resto del calcio italiano è fermo. La Serie B comincia a 19 squadre invece che 22, con i ricorsi di Pro Vercelli e Ternana che attendono una risposta il 7 settembre e potrebbero ...

Al via una Serie A di livello superiore : Con la convinzione che sia stata una scelta sbagliata non rispettare il lutto nazionale per la tragedia di Genova, Lazio-Napoli e Chievo-Juventus aprono un campionato mai negli ultimi anni così atteso ...