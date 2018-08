Toninelli - Selfie scatena social : Renzi “no Parlamento e vai al mare?”/ La replica : “seguo Genova da qui” : selfie di Toninelli scatena social e opposizioni: Renzi, "non riferisci in Parlamento e vai al mare?". La replica del Ministro, "mi fate ridere, seguo Genova e il Mit da qui"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 19:52:00 GMT)

Polemiche per Selfie al mare di Toninelli - FI chiede dimissioni - : Il ministro pubblica uno scatto su Instagram mentre è in vacanza. Gli azzurri: "Doveva venire questa settimana in Parlamento per riferire sul disastro del ponte Morandi". La replica: "Mi fa ridere chi ...

Toninelli - Selfie davanti al mare FI : "Oltraggio a morti di Genova" : Il ministro Danilo Toninelli finisce nella bufera. Tutta colpa di una foto. Il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, dopo aver partecipato al Cdm di Genova e ai funerali delle vittime della tragedia del ponte Morandi, ha ripreso le sue vacanze. E così su Instagram ha deciso di pubblicare un selfie in compagnia della moglie Maruska. E nella foto compare anche un cappellino della Guardia Costiera impegnata in queste ore nel caso Diciotti. ...

La stupida polemica sul Selfie di Toninelli al mare : Toninelli pubblica su Instagram un selfie con la moglie, e dedica lo scatto agli 'eroi' della Guardia costiera italiana, come si nota anche dal cappellino ben in vista, che reca il nome del corpo. Ma la foto fa infuriare le opposizioni. "Invece di riferire in Parlamento si prende del tempo per raccogliere conchiglie".Continua a leggere

Frankie Hi-Nrg : "Miseria umana nei Selfie di Salvini. Io rapper cretino? Delegittimare l'altro è roba da regime" : Il rapporto tra Matteo Salvini e i personaggi del mondo dello spettacolo italiani non è dei migliori: dopo l'appello della rivista Rolling Stone e diversi dissidi con artisti online, ad arricchire la lista dei diverbi si unisce la polemica con il rapper Frankie Hi-Nrg. Al secolo Francesco Di Gesù, il cantante ha criticato i selfie concessi dal ministro dell'Interno durante i funerali di Stato di sabato per le vittime del crollo del ...

Peggio del Selfie è quella barca (italiana) in mezzo al mare. Ma su quello l’opposizione tace : Ci sarebbe anche l'opposizione. quella che in queste ore sta urlando per la disumanità del selfie di Salvini ma sembra non accorgersi del garbuglio di governo sulla questione degli sbarchi. Però su questo, se ci pensate, bisognerebbe avere il coraggio di dire che riportare in Libia significa trasportare persone verso l'inferno e invece qualcuno anche dalle parti dell'opposizione ha legittimato i libici tempo fa.Continua a leggere