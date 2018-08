Scuole paritarie fondamentali ma il finanziamento va rivisto

Scuole paritarie o pubbliche : i motivi di una scelta : Lasciare l’insegnamento nelle Scuole paritarie per accettare il ruolo nella scuola statale è l’angoscioso dubbio che tormenta decine di migliaia i docenti precari già da qualche anno. Rifiutare un contratto a tempo indeterminato nella scuola pubblica comporta il depennamento dalle graduatorie, lasciando lo sbocco offerto dalle Scuole paritarie come unica alternativa di stabilizzazione. Torna su […] L'articolo Scuole paritarie o ...

Scuole paritarie - rischio stop supplenze dopo 12 mesi : L’esclusione del servizio svolto nelle Scuole paritarie per partecipare al concorso straordinario rischia di pregiudicare ulteriormente le possibilità lavorative per i diplomati magistrali. La conversione in legge del DL 87/2018 (Decreto Dignità) prevede contratti a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi. Se non si procede a indicare la motivazione per la quale […] L'articolo Scuole paritarie, rischio stop supplenze dopo ...