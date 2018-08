Scomparsi in Spagna | l' appello dei genitori sui social | Aiutateci a trovarli

repubblica

(Di martedì 21 agosto 2018) Da 5 giorni due giovani fidanzati di Busto Arsizio, Christian Smeragliuolo e Loren Sartori, partiti per percorrere in bici il Cammino di Santiago de Compostela, non danno più notizie: ihanno sporto denuncia ai carabinieri e postato su Facebook la richiesta di aiuto