Sci alpino | l’Italia si raduna in Argentina A Ushuaia parte la rincorsa verso la Coppa

SOFIA GOGGIA/ Medaglie e vittorie in (quasi) tutte le specialità dello Sci alpino : SOFIA GOGGIA è una sciatrice alpina italiana polivalente classe 1992 di Bergamo. Robusta, forte e potente, gareggia ad alti livelli in diverse specialità. CARLO CATTANEO(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 14:38:00 GMT)

Sci alpino - Elena Fanchini ha sconfitto il tumore e ora ha ripreso gli allenamenti : Due settimane fa c’era un sano ottimismo da parte di Elena Fanchini sulla possibilità di sconfiggere il tumore che portava dentro di sé da diversi mesi. Oggi quel sano ottimismo s’è trasformato in una felicissima certezza: l’azzurra ha messo definitivamente alle proprie spalle la brutta avventura col proprio corpo ed è pronta a riprendersi il tempo passato a curarsi. La notizia è stata ripresa da Eurosport, che per celebrarla ...

Aviano (PN) : Scivola per 150 metri sul Monte Tremol - salvata dal Soccorso Alpino : Incidente sul Monte Tremol, nel gruppo del Piancavallo, nel Comune di Aviano (PN): una donna è scivolata durante la discesa precipitando per 150 metri sul versante ovest del Monte ad una quota di circa 1800 metri di altitudine, fermandosi sul fondo di un canale detritico poco distante da una cresta che conduce su appicchi molto esposti. Sono stati alcuni escursionisti a chiamare il 112. Nei pressi dell’incidente si trovava una dottoressa ...

Belluno : escursionista Scivola per 20 metri - intervento del soccorso alpino : Questa mattina l’elicottero del Suem, Servizio sanitario di urgenza e emergenza, di Pieve di Cadore (Belluno) è intervenuto sul sentiero che dal rifugio Costapiana porta a San Dionisio, a Valle di Cadore: una escursionista era scivolata una ventina di metri finendo sul tratto di tracciato sottostante e riportando un probabile politrauma. La donna, 62enne di Garbagnate Milanese (Milano), è stata medicata dal personale sanitario sbarcato ...

Calendario Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : le date e il programma di tutte le gare dell’inverno : La Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino (maschile e femminile) scatterà nel weekend del 27-28 ottobre a Solden. Come da tradizione sarà il ghiacciaio austriaco a ospitare il primo appuntamento della stagione invernale che si concluderà poi con le Finali in programma a Soldeu (Andorra) dal 13 al 17 marzo. Ci aspettano cinque mesi di grandi spettacolo con i più grandi campioni della neve che si daranno battaglia per la conquista delle ambite ...

Sci alpino - infortunio per Federica Brignone : problemi al ginocchio sinistro per l’azzurra : infortunio per Federica Brignone, che complica la preparazione dell’azzurra verso la prossima stagione agonistica dello sci alpino: l’azzurra, secondo quanto comunicato dalla FISI, è caduta durante un allenamento in Svizzera riportando uno stiramento al legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro ed una forte contusione ossea. Prima contromisura l’applicazione di un tutore, che la sciatrice classe 1990 dovrà portare ...

Sci alpino - le velociste azzurre in raduno al Passo dello Stelvio : sette le atlete convocate : raduno delle velociste al Passo dello Stelvio, c’è anche Francesca Marsaglia con il gruppo comprendente Elena Fanchini, Elena Curtoni e Pichler Si profila un nuovo allenamento sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio per la squadra femminile della velocità di Coppa del mondo. Il capo allenatore Matteo Guadagnini, in accordo con il direttore sportivo Max Rinaldi, ha convocato sette atleti, fra le quali spiccano nuovamente le presenze di ...

Sci alpino - Mondiali Cortina 2021 : inizia la corsa - cominciati i lavori per la nuova Ski Area : Incomincia la corsa verso i Mondiali 2021 di sci alpino che si disputeranno a Cortina d’Ampezzo. La Perla delle Dolomiti è pronta a ospitare la rassegna iridata, un evento importantissimo per tutta la zona e che avrà un’importante ricaduta economica. La manifestazione potrebbe diventare anche un volano verso le Olimpiadi Invernali 2026 nel caso in cui venisse accettata la proposta della cittadina veneta. Oggi Luivalerio ...

Sci alpino - Elena Fanchini : “Vorrei tornare a Lake Louise - per le prime gare della velocità” : Si confida in una lunga intervista a “La Gazzetta dello Sport” Elena Fanchini, operata per due mesi fa a causa di un tumore che nello scorso gennaio le aveva fatto dire stop alle competizioni. Superato l’intervento, nonostante si stia ancora curando, l’azzurra sta già pianificando il ritorno alle gare. Alla Rosea la discesista azzurra afferma: “Sono stata operata il 28 maggio, l’intervento è andato bene. E ...

Sci alpino - la squadra azzurra di velocità maschile in raduno al Passo dello Stelvio dal 31 luglio : I quattro uomini jet di Coppa del mondo al Passo dello Stelvio dal 31 luglio al 4 agosto E’ ancora il Passo dello Stelvio ad ospitare settimana prossima un nuovo raduno della squadra di velocità maschile di Coppa del mondo. Da martedì 31 luglio a sabato 4 agosto saranno impegnati sugli sci Emanuele Buzzi, Peter Fill, Christof Innerhofer e Dominik Paris, seguiti come un’ombra dall’allenatore responsabile Alberto Ghidoni e ...

Sci alpino - Brignone e Goggia pronte per uno stage di allenamento sullo Stelvio : Brignone e Goggia insieme alle azzurre delle discipline tecniche la prossima settimana allo Stelvio. Training anche per i maschi dello slalom Tornano allo Stelvio le due big della Nazionale azzurra femminile, Federica Brignone e Sofia Goggia, per un altro stage di allenamento sugli sci sotto la guida di Matteo Guadagnini, Gianluca Rulfi, Marcello Tavola e Federico Bristot, e con lo skiman Federico Brunelli. Si comincia lunedì con il ...

Sci alpino - collegiale di cinque giorni per gli azzurri : coinvolti anche Buzzi - Fill e Innerhofer : Innerhofer, Fill e Buzzi in training sciistico per cinque giorni sul Passo dello Stelvio Velocisti di Coppa del mondo allo Stelvio per un collegiale sciistico di cinque giorni, che si concluderà il prossimo 21 luglio. La convocazione del ds Massimo Rinaldi coinvolge Emanuele Buzzi, Peter Fill e Christof Innerhofer. Paris riposa un turno a causa della recente nascita del suo primo figlio. Schierato in pista lo staff tecnico dei top di ...

Sci alpino - fiocco azzurro in casa Tonetti : è nato il piccolo Alessandro : E’ nato Alessandro Tonetti, primogenito di Riccardo: “qualche giorno di coccole e poi si riparte alla grande” Ha una settimana di vita Alessandro Tonetti, primo figlio di Riccardo e Angela, nato alle 19.46 del 6 luglio scorso. Un bel bimbo di oltre 3 chili che è arrivato ad arricchire la vita del gigantista azzurro. “Grande felicità e una maggiore responsabilizzazione” – dice Tonetti, che ha anche ...

Sci alpino - inizia la stagione : le convocate dell’Italia per gli allenamenti allo Stelvio. C’è Sofia Goggia! : Siamo in piena estate ma gli atleti degli sport invernali non si fermano davvero mai e hanno iniziato a tutti gli effetti la stagione. Le ragazze dello sci alpino saranno protagoniste al Passo dello Stelvio per quattro giorni di allenamento da lunedì 9 a venerdì 13 luglio. Il DT Massimo Rinaldi ha convocato otto ragazze tra cui spicca Sofia Goggia, Campionessa Olimpica di discesa libera, mentre non vedremo all’opera Federica Brignone. ...