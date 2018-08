Scholes attacca Pogba | furia Raiola su Twitter

Raiola attacca Scholes per aver ‘osato’ criticare Pogba : i suoi calciatori sono esenti da errori? : Paul Scholes ha criticato Pogba , ricevendo una risposta a dir poco piccata da parte dell’agente del calciatore francese Mino Raiola “Alcune persone hanno bisogno di parlare per paura di essere dimenticati. Paul Scholes non riconoscerebbe un leader anche se davanti a lui dovesse esserci Sir Winston Churchill”. E’ il duro tweet di Mino Raiola , il quale ha inveito contro Scholes dopo alcune critiche al suo assistito ...

Scholes attacca Pogba - Raiola risponde : 'Parla per paura di essere dimenticato - non sa neanche cos'è un leader!' : Oggi è arrivata subito la replica via social di Mino Raiola , agente del francese campione del mondo. LA REPLICA - Non twittava dal 4 luglio, Mino Raiola , quando aveva esaltato il Giappone che aveva ...