Sassuolo | De Zerbi | ' L' Inter resta l' anti-Juve | ha qualcosa in più di Roma e Napoli'

Inter - il Sassuolo non ha Modric - ma ha già imparato il verbo di De Zerbi : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia le difficoltà che ha incontrato l'Inter in fase di costruzione della manovra. Lì in mezzo era atteso Modric, spiega la 'Rosea', ma d'altronde neanche il Sassuolo poteva contare sul ...

Sassuolo - De Zerbi : “sono felice della vittoria contro l’Inter” : “Sono felice per tutti: per i ragazzi che non hanno sbagliato nemmeno un allenamento e per la società, che ha fatto investimenti importanti soddisfacendo tutte le mie richieste. Dovremo mantenere questo spirito ed alimentare questo entusiasmo”. Così l’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, dopo aver battuto l’Inter. Poi il tecnico elogia due dei suoi: “Berardi e Boateng? Quest’ultimo lo vedo in ...

Sassuolo-Inter - De Zerbi : "Boateng? Valore aggiunto. E Berardi..." : Il suo Sassuolo è stata la sorpresa più piacevole di questa prima giornata di Serie A. Roberto De Zerbi si gode il successo contro l'Inter all'esordio sulla panchina dei neroverdi: "Sono contento per ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Inter? Alla pari con la Juventus» : Sassuolo - "L'Inter inizia il campionato per giocarsi lo scudetto. Penso che sia Alla pari della Juventus . Ma noi faremo la nostra partita" . Il tecnico del Sassuolo , Roberto De Zerbi si prepara ...

DIRETTA / Sassuolo Ternana (risultato finale 5-1) streaming video e tv : cinquina dei De Zerbi boys! : DIRETTA Sassuolo Ternana info streaming video e tv della partita, attesa oggi 12 agosto al Mapei Stadium e programmata per il terzo turno della Coppa Italia.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 22:21:00 GMT)

Sassuolo - De Zerbi vuole un suo ex calciatore : Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport , il nuovo allenatore del Sassuolo De Zerbi ha chiesto Guilherme , con lui nella passata stagione al Benevento . Il brasiliano classe 1991 ha ottenuto la risoluzione ed è svincolato.

Serie A Sassuolo - Carnevali : «De Zerbi giovane e competente - con lui faremo bene» : MILANO - Nel corso della presentazione del calendario della Serie A, ai microfoni di Sky è intervenuto l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali : 'Con De Zerbi possiamo fare un buon campionato, è un ...

Sassuolo - De Zerbi : “io e Squinzi ambiziosi” : “E’ il posto giusto per me, abbiamo la stessa idea, la stessa voglia di emergere, di renderci protagonisti”. Roberto De Zerbi sente che il Sassuolo è la piazza ideale per spiccare il volo dopo quanto di buono mostrato col Benevento. “Squinzi e’ ambizioso e in questo ci troviamo – continua il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Oggi e’ prematuro dire quale sara’ il nostro obiettivo ma ...

De Zerbi : 'Sassuolo è il posto giusto. Divertimento al primo posto' : L'ex allenatore del Benevento ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Questo è il posto giusto per me, perché abbiamo la stesse idee e la stessa voglia di emergere e di renderci protagonisti. Chiaro ...

Calciomercato Sassuolo - ufficiale l'acquisto di Boateng. Presentato De Zerbi : 'Prince valore aggiunto' : Adesso è ufficiale: Kevin Prince Boateng torna in Italia e vestirà la maglia del Sassuolo. La società neroverde ha ufficializzato l'acquisto dell'ex Milan dall'Eintracht Francoforte, a titolo ...

Calciomercato Sassuolo - nodo Brignola per De Zerbi : Sassuolo - I pezzi del puzzle vanno a posto: prestito confermato dal Las Palmas per il difensore uruguaiano Lemos e arrivo dell'attaccante danese Jens Odgaard , classe 1999, nell'affare Politano all' ...

Calciomercato Sassuolo - primo innesto per De Zerbi : ecco Djuricic : Sarebbe, infatti, stato raggiunto un accordo tra il club neroverde e il 26enne centrocampista serbo per un contratto quadriennale : lo riporta 'Sky Sport'. La prossima settimana Djuricic , che si ...

De Zerbi nuovo allenatore del Sassuolo : Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Sassuolo. La notizia, già nell'aria dalla fine del campionato, è stata ufficializzata dalla società dopo la firma del contratto alla sede della Mapei, del ...