Sardegna | Aeronautica Militare | neonato in pericolo di vita trasportato d’urgenza

Aeronautica - bambina in pericolo vita : volo sanitario dalla Sardegna : Un volo sanitario urgente è stato effettuato oggi pomeriggio dall’Aeronautica militare per trasferire dalla Sardegna a Roma una bambina di nove anni in imminente pericolo di vita. Un Falcon 50 del 31 Stormo di Ciampino e’ decollato a seguito della richiesta pervenuta alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea da parte della Prefettura di Cagliari. La Sala Situazioni di Vertice, in coordinamento con le Prefetture ...