San Pio X | catechismo | modernismo e tango

San Pio X Papa/ Santo del giorno - il 21 agosto si celebra quello che fu Pontefice per 11 anni : Si celebra oggi 21 agosto San Pio X Papa che fu Pontefice per undici anni. Fu protagonista nel far crescere la comunità religiosa in maniera decisamente esponenziale.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 04:55:00 GMT)

Alex Zanardi torna a correre a MiSano : la guida al campionato DTM : Che cos'è il DTM Deutsche Tourenwagen Masters, il DTM è il principale campionato tedesco di vetture turismo, nato nel 1984. Per via della crescente popolarità internazionale fu rinominato ITC , ...

Spinetoli - podisti a contatto con la natura in occasione della "Camminata per San Pio X" : L'iniziativa è stata organizzata con la collaborazione dell'Ufficio per la pastorale tempo libero, turismo e sport della diocesi di Ascoli Piceno. Per ulteriori informazioni sui prossimi appuntamenti ...

Ambiente - AlesSandria : balneazione vietata nel torrente Piota : In provincia di Alessandria la balneazione è vietata nel torrente Piota, a Silvano d’Orba: il sindaco Ivana Maggiolino ha firmato l’ordinanza “dopo che Arpa Piemonte ha segnalato la presenza di materiale galleggiante marrone maleodorante, assimilabile a materiale di origine fecale“. Il provvedimento resterà in vigore “in attesa della valutazione qualitativa delle acque e fino a nuove disposizioni“. L'articolo ...

Il poker di AlesSandro Turroni alla Baceno-Devero-Crampiolo : ... terzo con un gap di 3'11' il campione anzaschino di scialpinismo Damiano Lenzi , Esercito, , quarto il varesino Giovanni Vanini , Cardatletica, , e di seguito al quinto Mauro Stoppini , Sport ...

Sveglia i residenti di San Pio urlando nella notte : identificato - era solo ubriaco : LECCE - Parapiglia nel rione San Pio, in città, nella tarda serata di ieri. Ma, fortunatamente, l'episodio si è rivelato meno grave del previsto. Un ragazzo, nel pieno dei fumi alcolici, ha dato di ...

L'ex calciatore e campione del mondo Materazzi a San Patrignano : 'salvato dalla passione per il calcio' : Il campione del mondo della Nazionale italiana del 2006 Marco 'Matrix' Materazzi ha visitato San Patrignano, nella giornata di martedì, accompagnato da suo figlio di 16 anni. Una visita che ha raggiunto il cuore dei ...

PosSanzini (SI) : Municipio X - promessa non mantenuta su frazionamento Bau Beach : Roma – “Per un momento ci avevamo creduto. Ci riferiamo al ridimensionamento della spiaggia pubblica denominata Bau Beach, una spiaggia enorme di circa 300 metri ideata per ospitare un numero massimo di 50 amici a 4 zampe. Un tratto importante di arenile pubblico, di spiaggia libera, uno dei pochi tratti rimasti nel tratto urbanizzato, che per dimensione e per destinazione d’uso ha generato non pochi problemi. Per questo motivo ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : inizia la finale di ginnastica artistica con l’Italia. PalmiSano di bronzo - 4° Stano : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (sabato 11 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Entriamo nel weekend conclusivo, l’Italia è in piena lotta con Francia e Olanda per occupare un posto sul podio nel medagliere al termine della competizione ed è in lizza per vincere la classifica delle Nazioni col maggior numero ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : BRONZO PalmiSano - Stano e quel secondo maledetto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (sabato 11 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Entriamo nel weekend conclusivo, l’Italia è in piena lotta con Francia e Olanda per occupare un posto sul podio nel medagliere al termine della competizione ed è in lizza per vincere la classifica delle Nazioni col maggior numero ...

Piovono calcinacci da Palazzo San Giacomo - recintata la zona : NAPOLI - Piovono calcinacci da Palazzo San Giacomo. Questa mattina alcuni detriti sono caduti da due balconi, del secondo e terzo piano del Palazzo che ospita la sede del Comune di Napoli. Pochi i ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : Giada Longhi ed AlesSandro Calonaci campioni d’Europa nello skeet junior!!! : Continuano a tingersi d’azzurro gli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf: in Austria arrivano altri due ori per l’Italia nelle finali dello skeet, categoria junior. I nuovi campioni del Vecchio Continente infatti sono Giada Longhi tra le donne ed Alessandro Calonaci tra gli uomini. Nella gara femminile Giada Longhi, unica azzurrina in gara, ha sbaragliato la concorrenza, vincendo il titolo continentale dopo aver chiuso la finale con ...

Sara Dossena agli European Championships con la maratona nel Sangue : Eppure, la Dossena, nonostante abbia sempre volato alto, così brava non ci si è mai sentita, neppure poche ore prima di correre la maratona più importante al mondo: 'Mi guardavo allo specchio e ...

Arriva la Notte di San Lorenzo - pioggia di stelle cadenti senza precedenti : Arriva le Notte di San Lorenzo, il 10 agosto, con le sue stelle cadenti che, quest'anno, si annunciano straordinarie per la loro visibilità, grazie all'assenza della Luna. "Il picco massimo del ...