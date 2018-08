Samsung Galaxy View 2 in arrivo con un display da 17 pollici

Smartphone Android in offerta oggi 20 agosto : Moto Z2 Play - Huawei P20 Pro - Xiaomi Mi Mix 2 - Samsung Galaxy S9 Plus e non solo : Gli Smartphone oggi in offerta sono: Moto Z2 Play, Samsung Galaxy S9 Plus, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi Mix 2 e Nokia 7 Plus. Qualcosa di interessante per voi? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 20 agosto: Moto Z2 Play, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi Mix 2, Samsung Galaxy S9 Plus e non solo proviene da TuttoAndroid.

Svolta Android 9.0 Pie in casa Samsung : iniziati i lavori su Galaxy S9 e S9 Plus : Ecco finalmente avviati i lavori di omologazione dell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie in casa Samsung: anche se in leggero ritardo rispetto agli altri OEM, il momento clou sembra essere arrivato anche per il colosso sudcoreano, a partire dai Galaxy S9 e S9 Plus (più in particolare per i modelli europei G960F/G965F). Vi ricordiamo che Android 9.0 Pie è stato rilasciato ufficialmente da Google lo scorso 6 agosto, con un certo anticipo rispetto a ...

Samsung Galaxy Note 9/ Pre-ordini oltre le aspettative : il top di gamma supera alla grande i test resistenza : Il Samsung Galaxy Note 9, si presenta già un prodotto vincente anche per via della batteria più capiente, il nuovo taglio di memoria e S-Pen con connettività Bluetooth.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 17:31:00 GMT)

Samsung Galaxy J6 (2018) si aggiorna in Italia con le patch di agosto : Samsung Galaxy J6 (2018) riceve un nuovo aggiornamento software che include le patch di sicurezza di agosto 2018: l'Italia è il primo Paese in Europa ad accogliere il nuovo firmware J600FNXXU3ARH1.

TIM Party sconta Samsung Galaxy S9 e Galaxy A6 - ma solo ai clienti più fedeli : Samsung Galaxy S9 e Galaxy A6 vengono proposti in offerta da TIM ai clienti da almeno cinque anni registrati al programma TIM Party: i ribassi sono di rispettivamente 350 e 110 euro.

I preordini di Samsung Galaxy Note 9 evidenziano l'insuccesso di Galaxy S9 : Il verdetto del mercato, alla fine, è il più importante per le aziende e tra Galaxy S9 e Galaxy Note 9 sembra averla spuntata il secondo

Un altro aggiornamento di agosto per Samsung Galaxy Note 8 : si parte da UK e EAU : Ecco arrivare a boro del Samsung Galaxy Note 8 un secondo aggiornamento basato sulle patch di sicurezza di agosto, contraddistinto dalla serie firmware N950FXXU4CRH3, e sempre destinato ai modelli equipaggiati con il processore Exynos 8890. Sul fronte sicurezza non dovrebbero esserci cambiamenti, al contrario di quanto si registrerebbe relativamente ai vari sensori che caratterizzano il dispositivo, fatta eccezione per il lettore di impronte ...

Ecco il teardown del Samsung Galaxy Note 9 : Così come avviene per ogni smartphone top di gamma, anche il Samsung Galaxy Note 9 poco dopo la sua presentazione è il protagonista di un teardown

Il Samsung Galaxy Note 9 funziona con DeX Station e DeX Pad : E' possibile usare entrambi i dock Samsung DeX con il Samsung Galaxy Note 9, così come è possibile usarli con Galaxy S8, Galaxy Note 8 e Galaxy S9

Samsung Galaxy Note 8 si aggiorna con la seconda patch di sicurezza di agosto : Un nuovo aggiornamento di sicurezza per il Samsung Galaxy Note 8 è già disponibile nel Regno Unito e negli Emirati Arabi Uniti. Ecco tutti i dettagli

Samsung Galaxy S10 - assente il notch/ Display senza bordi? Improbabile - ecco tutte le indiscrezioni : Secondo le indiscrezioni infatti, i nuovi smartphone di casa Samsung, non dovrebbero avere il notch. A quanto pare inoltre, ci dovrebbe essere anche un Infinity Display.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 13:51:00 GMT)

Notch non previsto sul Samsung Galaxy S10 : tutte le previsioni di Ice universe : Il Samsung Galaxy S10 si confermerà senza Notch, per la gioia di coloro che proprio non sopportano quella tacca scura che tende ad occupare la parte alta dei display dei vari top di gamma presenti attualmente sul mercato. Ne è convinto il leaker Ice universe, che si è espresso in merito all'eventuale presenza del Notch sul prossimo top di gamma del brand asiatico, affermando sarà contraddistinto da un ulteriore snellimento delle cornici ...

Quanto dura la batteria del Samsung Galaxy Note 9? : Quanto dura la batteria del nuovo Galaxy Note 9? Benissimo e dovrebbe migliorare con i prossimi aggiornamenti software Ecco i primi test di durata della batteria del Galaxy Note 9. Solo iPhone 8 Plus avanti Sono ben 4.000mAh la dimensione della batteria del Galaxy Note 9 quasi il 25% in più rispetto alla precedente versione e […]

