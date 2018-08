Sampdoria | Saponara | ' Ho voglia di rivincita | con Giampaolo grande rapporto'

Calciomercato Sampdoria - Saponara : «Che bello ritrovare Giampaolo» : GENOVA - Riccardo Saponara scalda i motori. Si vuole prendere un ruolo da protagonista nell'undici della Sampdoria , dove ritrova Marco Giampaolo , suo allenatore ai tempi dell'Empoli. Così il ...

Saponara : 'Sampdoria - sono pronto. Che bella opportunità' : Il primo contatto tra il mondo Sampdoria e il nuovo trequartista blucerchiato Riccardo Saponara è andato in scena questa mattina, presso il Laboratorio Albaro. L'ex calciatore di Milan, Empoli e Fiorentina si è sottoposto ...

Saponara alla Sampdoria - l’addio alla Fiorentina è commovente : “Cadere nel banale in queste circostanze è sempre molto facile, non posso però esimermi dal lasciare un messaggio a tutti coloro che mi stanno scrivendo in queste ore per salutarmi e ringraziarmi. Questo tragitto lungo un anno e mezzo non ha rispettato le attese che ci eravamo prefissati, non ho fornito sul campo le prestazioni per le quali la società aveva investito su di me e questo mi rende molto triste, in quanto lascio alle ...

Sampdoria - ufficiale l’arrivo di Saponara : il comunicato del club : Sampdoria che completa il proprio calciomercato con l’arrivo del trequartista Saponara dalla Fiorentina “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’A.C.F. Fiorentina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Saponara”. Con una nota sul suo sito ufficiale, la Sampdoria annuncia l’arrivo del 26enne ...

Sampdoria - accordo con la Fiorentina per Saponara : Riccardo Saponara dalla Fiorentina alla Sampdoria. Secondo Sky Sport , l'accordo è stato trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 9 milioni di euro.

Calciomercato Sampdoria - colpo di coda : arriva Saponara : 1/9 LaPresse/Jennifer Lorenzini ...

Sampdoria - non solo Saponara : si tratta anche Destro! : Saponara per la trequarti e Destro per il ruolo di centravanti, la Sampdoria prova il doppio colpo offensivo per accontentare Giampaolo Saponara per la trequarti e Destro per il ruolo di centravanti. Queste le idee della Sampdoria nelle concitate ore finali della sessione estiva di calciomercato. I doriani, dopo aver perso Zaza finito al Torino, stanno trattando Destro col Bologna. L’intoppo sta nel fatto che i bolognesi dovrebbero ...