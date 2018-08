Salvini faccia a faccia col vu cumprà | Non mi ha cacciato | è stato gentile

Nave Diciotti attracca a Catania. Salvini : "Ue faccia la sua parte" : La vicenda della Nave Diciotti della Guardia costiera, al centro di un braccio di ferro tra Italia e Malta e da giorni al largo di Lampedusa con 177 migranti a bordo, annovera un nuovo capitolo. Secondo alcune fonti non confermate provenienti da Lampedusa, la Nave si starebbe dirigendo verso Pozzallo. Il primo cittadino della più grande delle Pelagie, Totò Martello, pur dicendosi disponibile all'accoglienza, prima ha negato: "La Nave Diciotti ...

Salvini e le critiche del Pd : «Sì - votai il salva-Benetton. Ma chi non ha vigilato faccia silenzio» : Il ministro ad Agorà: «Io non sono pro e contro Autostrade o Benetton. Non sono contro i privati, ma in questo caso il privato ha fatto un disastro»

Il faccia a faccia in spiaggia in Versilia tra Salvini e il vu cumprà : Oggi Matteo Salvini ha annunciato, orgoglioso, i risultati di questi mesi di "Spiagge sicure", l"atto con cui il ministero dell"Interno ha stanziato risorse da destinare ai Comuni per rendere più vivibili i litorali. Un modo, tra le altre cose, per allontanare i fastidiosi vu cumprà che camminano tra gli ombrelloni e contrastare così la contraffazione e il commercio abusivo."Abbiamo imboccato la strada giusta", ha detto il leghista. Secondo il ...

Ponte Genova - la dem su Salvini : "Vuol fermare il calcio : come definite sua faccia?" : L'ultimo attacco sul caso del Ponte di Genova contro Matteo Salvini arriva da Alessia Morani . L'esponente dem, dopo gli attacchi contro il ministro dell'Interno per essere andato in Sicilia dopo i ...

Salvini attacca Atlantia : "Faccia di bronzo" : Matteo Salvini, come gran parte dei suoi colleghi del governo Conte, è ancora a Genova. Questa mattina è andato a far visita a un vigile del fuoco 29enne che è ricoverato in ospedale. Ma attraverso i suoi account social il vicepremier e ministro dell'Interno continua ad attaccare il gruppo Atlantia, che oggi ha perso il 20% in Borsa, salvo poi recuperare parzialmente dopo che si è diffusa la notizia su quanto gli spetterebbe di penale.Salvini su ...

Genova - Salvini : "Atlantia faccia di bronzo parlano solo di soldi e affari" : Matteo Salvini mette nel mirino Atlantia dopo l'annuncio da parte del governo di voler procedere alla revoca delle concessioni durante il Consiglio dei Ministri che si è tenuto ieri a Genova. Il minsitro degli Interni, mentre il titolia Atlantia affonda in Borsa, chiede le scuse della società per il crollo del ponte Morandi: "Atlantia (Autostrade) riesce ancora, con faccia di bronzo incredibile e con morti ancora da riconoscere, a parlare di ...

Berlusconi : «Tav si faccia Salvini sia coerente con ideali del centrodestra»|Foto : A Saint-Martin-La-Porte anche il presidente della Regione Piemonte Chiamparino: «Non c'è motivo per mettere in discussione l’opera». E Berlusconi: «Salvini si comporti con coerenza rispetto alle idee del centrodestra»