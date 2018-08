Salvini | Bagno all' Altare della Patria? Saprò come ' educarli'

Grillo - il video ironico con il ragazzo nero : "Sta sulla sdraio - fa il bagno : Salvini vieni subito!" : Il comico finge fastidio per il suo vicino di ombrellone e "chiama" il titolare del Viminale: "Cosa faccio, vado io a...

Salvini espulso dalla località turistica : "Non potrà fare il bagno da noi" : Il Consiglio comunale di Maiorca ha dichiarato Matteo Salvini persona "non grata" nell'isola spagnola, per via delle sue politiche sull'immigrazione. Lo rende noto il sito Diario de Mallorca, ...

Salvini “mafiosi e scafisti stesse merde”/ Video - Di Maio su bagno in piscina confiscata : “Boss avrà rosicato” : Matteo Salvini, "mafiosi e scafisti le stesse merde": il ministro dell'Interno sottolinea che "la pacchia è finita" per i business intrecciati, ecco il Video(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 19:42:00 GMT)

Dl Dignità - Di Maio : “Con Lega lavoro di squadra. Bagno di Salvini? Era in una piscina di un bene confiscato” : Quello di Matteo Salvini “non era un Bagno in piscina, ma un Bagno in una piscina di un bene confiscato. I beni confiscati non riusciamo ad assegnarli in Italia perché le organizzazioni criminali vanno contro coloro che li occupano. I boss sono come i cani che segnano il territorio, e questo è un governo che ha dichiarato guerra alla mafia”. Lo afferma il vice premier Luigi Di Maio in conferenza stampa a Palazzo Chigi rispondendo ...

Salvini fa il bagno nella piscina confiscata alla mafia. E Di Maio approva : «I boss rosicano» : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è stato ospite questa mattina in un'azienda agricola di Suvignano, nel Senese, un luogo confiscato nel 2007 a Cosa Nostra: dopo essere entrato in una stanza, ha ...

Salvini fa il bagno nella piscina nell’azienda confiscata a cosa nostra : “Bastardi mafiosi l’Italia non sarà più il vostro paese” : Ha chiesto un asciugamano e, dopo essere entrato in una stanza dell’azienda agricola di Suvignano, nel Senese, il ministro Matteo Salvini è uscito in costume e si è concesso un bagno nella piscina dell’agriturismo davanti a telecamere, fotografi e ospiti che hanno seguito la sua visita all’azienda confiscata nel 2007 a cosa nostra. Così, dopo il comizio di Pontida, il ministro dell’Interno anche oggi manda un messaggio chiaro ai “Bastardi ...

"Penso a Lega delle Leghe in Ue Bruxelles? Prima i nostri figli" Salvini - bagno di folla a Pontida : "Bisogna cambiare l'Europa non basta cambiare l'Italia. Le elezioni Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle elite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli e del lavoro Segui su affaritaliani.it

Salvini - bagno di folla a Pontida : "I porti sono e resteranno chiusi" : Da Pontida, dov'era atteso per prendere parte al tradizionale raduno del Carroccio, Matteo Salvini ribadisce che "I porti sono e resteranno chiusi". Decine di centinaia le persone intervenute sin dai giorni scorsi al '...