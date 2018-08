Salma Hayek | «Voglio il meglio» L’intervista su GQ Settembre 2018

gqitalia

(Di martedì 21 agosto 2018) Domenica 15 luglio a casaPinault è stata una sera di festa. Marito e moglie entrambi fanatici di calcio, francese di nascita lui e di adozione lei, felici per la vittoria dei Bleus sulla Croazia al Mondiale di Russia. «Certo era un’altra la partita che avevo sognato a occhi aperti, quella che sarebbe stata per noi la migliore ma anche la peggiore», dice. Ovvero quella semifinale Francia-Messico che non c’è mai stata, perché la sua Nazionale è uscita agli ottavi, però senza troppa tristezza «perché noi messicani non siamo come gli americani che si appassionano solo agli sport dove dominano. Ci entusiasmiamo per ogni partita giocata bene. Durante i match le strade di Città del Messico erano deserte, c’era un silenzio surreale, rotto da un boato a ogni gol sfiorato o realizzato». Fullscreen01/05- Foto di Ellen von Unwerth. Abito Bottega Veneta, orecchini ...