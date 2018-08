agi

: RT @Agenzia_Italia: = Sale a 11 morte il bilancio della tragedia del #Raganello = - GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Italia: = Sale a 11 morte il bilancio della tragedia del #Raganello = - Agenzia_Italia : = Sale a 11 morte il bilancio della tragedia del #Raganello = - 8e30it : Tragedia Raganello. Il bilancio delle vittime sale a dieci -

(Di martedì 21 agosto 2018) Una gita tra le suggestive gole del, tra canyon e natura incontaminata. Una giornata incantevole sul Pollino, zona montana in provincia di Cosenza, al confine con la Basilicata, trasformata però in. In pochi istanti decine di persone sono state travolte dalla piena del torrente mentre si trovavano proprio tra le gole, non lontano dal centro abitato di Civita, nei pressi del "ponte del Diavolo". Sono 11 le vittime accertate, conferma la Protezione civile calabrese. Iliniziale è aumentato con ladi un uomo che era stato trasportato in gravi condizioni nell'ospedale di Cosenza. È iniziata la fase del riconoscimento dei cadaveri, che sono stati portati nella palestrascuola del paese. Le ricerche, continuate anche nella notte alla luce delle fotoelettriche dei Vigili del fuoco, ...