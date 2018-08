Russiagate | Paul Manafort ritenuto colpevole per 8 capi d' accusa

Russiagate - giudice dispone il carcere per Paul Manafort : Russiagate, giudice dispone il carcere per Paul Manafort Russiagate, giudice dispone il carcere per Paul Manafort Continua a leggere L'articolo Russiagate, giudice dispone il carcere per Paul Manafort proviene da NewsGo.

Russiagate - giudice Usa : “Paul Manafort deve andare in carcere”. Revocati gli arresti domiciliari : Paul Manafort, l’ex manager a capo della campagna elettorale di Donald Trump, andrà in carcere. A stabilirlo è il giudice federale di Washington Amy Berman Jackson, revocando gli arresti domiciliari disposti nell’ottobre scorso nell’ambito dell’inchiesta sul Russiagate. Il provvedimento si è reso necessario perché, secondo il giudice, Manafort ha tentato di influenzare due potenziali testimoni di uno dei due processi in ...