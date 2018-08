Ruota panoramica killer | bambina di 6 anni colpita da cavo giostra Ultime notizie Bari

Bimba di 5 anni colpita da pezzo di Ruota panoramica nel Barese : grave - : Operata d'urgenza nella notte al Policlinico di Bari, è in prognosi riservata. Ferita anche la madre. La giostra è stata posta sotto sequestro

Bimba di 5 anni colpita da pezzo di Ruota panoramica nel Barese : grave : Bimba di 5 anni colpita da pezzo di ruota panoramica nel Barese : grave Operata d'urgenza nella notte al Policlinico di Bari, è in prognosi riservata. Ferita anche la madre. La giostra è stata posta sotto sequestro Parole chiave: ...

Bari - si rompe un tirante della Ruota panoramica : bambina di 4 anni in ospedale : E' successo a Giovinazzo, nel luna park allestito in occasione della festa della Santissima Maria di Corsignano. La piccola ha perso molto sangue ed è sotto osservazione al Policlinico di Bari

La Ruota panoramica di Torino gira di 90 gradi per strappare un sì : L'ottimismo Si dice ottimista anche Massimo Piccaluga, presidente dell'associazione spettacoli viaggianti, che sta accompagnando la Wonder Wheel nel piano Turin Eye: 'Quello della ruota è il progetto ...

«Con la Ruota panoramica crescerà anche il turismo» : Il parere negativo ha lasciato di stucco l'amministratore delegato di Wonder Wheel, Fulvio Pelucchi, e il presidente dell'Associazione nazionale spettacoli viaggianti, Massimo Piccaluga che, nel 2014,...

Una Ruota panoramica al Castello Sforzesco : la nuova Terrazza Martini a Milano : Una location assolutamente unica, nel cuore di Parco Sempione, a pochi passi dal Castello Sforzesco. Con una ruota panoramica di 18 metri costruita ad hoc per godersi un insolito aperitivo ad alta quota nel bel mezzo della metropoli meneghina. Milano ha dato il benvenuto ufficiale alla sua nuova Terrazza Martini Temporary, un piccolo parco divertimenti per il gusto e lo stile che fino al 1° luglio proporrà ogni giorno dalle 17 un aperitivo in ...