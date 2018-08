Rugby – Pro14 | venerdì il derby tra Benetton e Zebre chiude la prestagione

Rugby - mercato Pro14 2018-2019 : i giocatori acquistati e ceduti da Zebre e Benetton Treviso. Le rose delle due franchigie italiane : Mancano meno di due settimane all’inizio della nuova stagione per le franchigie italiane nel Pro14 di Rugby: sebbene le due squadre di casa nostra non siano riuscite nella scorsa annata a centrare il pass per la Champions Cup, hanno davvero ben figurato anche nei confronti di squadre più quotate. Ora le due formazioni italiane hanno pianificato la nuova avventura, a partire dal mercato. Per le Zebre, che quest’anno hanno vissuto ...

Rugby – Guinness PRO14 - ufficiale l’anticipo del match tra Zebre e Southern Kings : La gara tra Zebre e Southern Kings è stata anticipata a venerdì 31 agosto per motivi televisivi Il Guinness PRO14 ha ufficializzato l’anticipo della gara d’esordio della stagione agonistica 2018/19 dello Zebre Rugby Club contro i sudafricani Southern Kings che sarà venerdì 31 Agosto 2018 alle 20.35 allo Stadio Lanfranchi di Parma. La sfida del primo turno del torneo –in precedenza annunciata per sabato 1 Settembre alla stessa ora- è stata ...

Rugby – Guinness PRO14 - accordo triennale con DAZN : in diretta tutte le partite di Zebre e Benetton : L’accordo triennale permetterà ai tifosi di Benetton Rugby e Zebre Rugby Club di assistere a un numero senza precedenti di partite del torneo Gli appassionati italiani di Rugby potranno contare su una copertura senza precedenti del Guinness PRO14 dopo che DAZN si è aggiudicata i diritti per la messa in onda di tutti gli incontri del torneo transcontinentale. L’accordo triennale permetterà ai tifosi di Benetton Rugby e Zebre Rugby Club di ...

Rugby - il calendario del Guinness Pro14 2018-19 : Nel calendario del Guinness Pro14 2018-19 il match d’inizio stagione delle Zebre è quello in programma il primo settembre a Parma Sei settimane dividono le Zebre dall’inizio della stagione agonistica 2018/19 al via il 1 Settembre 2018. Quest’oggi il Guinness Pro14 –ente organizzatore del torneo internazionale che vedrà i bianconeri al via per la loro settima volta- ha ufficializzato il calendario delle 21 sfide stagionali completo di ...

Rugby - Pro14 2018 : il calendario e le date. Il programma delle 21 giornate con Benetton Treviso e Zebre : Sono stati annunciati i calendari del Pro14 di Rugby 2018-2019: l’ex torneo celtico conferma in toto la formula dello scorso anno: due conference da 7 squadre, 21 giornate di regular season, la prima di ogni raggruppamento in semifinale, seconde e terze al barrage. Stagione regolare dal 31 agosto 2018 al 26 aprile 2019, fase ad eliminazione diretta dal 3 al 25 maggio 2019. Come lo scorso anno le due franchigie italiane non sono state ...

Rugby – Guinness Pro14 : annunciato il calendario 2018/19 : annunciato il calendario 2018/19 di Guinness Pro14: ecco giorni e orari dei match Il board del Guinness Pro14 ha reso noto oggi il calendario ufficiale per la stagione 2018/2019 che prenderà inizio il prossimo 1 settembre, confermando inoltre le stesse conference dello scorso anno. CONFERENCE A: Cardiff Blues, Connacht, Glasgow Warriors, Munster Rugby, Ospreys, Toyota Cheetahs, Zebre Rugby Club CONFERENCE B: Benetton Rugby, Dragons, ...

Rugby - mercato Pro14 2018-2019 : gli acquisti ed i colpi messi a segno da Benetton Treviso e Zebre : Quella passata, tutto sommato, è stata una buona stagione per le franchigie italiane nel Pro14 di Rugby: sebbene le due squadre di casa nostra non siano riuscite a centrare il pass per la Champions Cup, hanno davvero ben figurato anche nei confronti di squadre più quotate. Ora le due formazioni italiane hanno pianificato quella che sarà la prossima stagione, a partire dal mercato. Per le Zebre, che quest’anno hanno vissuto un’estate ...

La Zebre Rugby al primo test di stagione : l’esordio al Guinness PRO14 : Partita ufficialmente la stagione 2018/19 dello Zebre Rugby club test: primo di giorno di allenamento a Parma Otto settimane dividono le Zebre dall’esordio nel Guinness PRO14 che vedrà la franchigia di base a Parma partecipare al torneo celtico per la sua settima volta. L’avvicinamento alla prima gara ufficiale è cominciato oggi alla Cittadella del Rugby di Parma col raduno collettivo agli ordini dello staff tecnico bianconero. Nel centro ...