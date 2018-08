ROSAMUNDE PILCHER | VICINI INASPETTATI Su Canale 5 il film con Wanda Perdelwitz oggi | 21

ROSAMUNDE PILCHER : Scherzi del destino - Canale 5/ Curiosità sul film con Henriette Rohl (oggi - 16 agosto 2018) : Rosamunde Pilcher: Scherzi del destino, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 16 agosto 2018. Nel cast: Christof Arnold e Henriette Richter-Rohl, alla regia Hans Jurgen Togel. (Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 12:32:00 GMT)

ROSAMUNDE PILCHER : SCHERZI DEL DESTINO/ Su Canale 5 il film con Henriette Richter Rohl (oggi - 16 agosto 2018) : ROSAMUNDE PILCHER: SCHERZI del DESTINO, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 16 agosto 2018. Nel cast: Christof Arnold e Henriette Richter-Rohl, alla regia Hans Jurgen Togel. (Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 05:29:00 GMT)

ROSAMUNDE PILCHER : Tango Argentino - Canale 5/ Una vecchia "location" che vi stupirà! (oggi - 9 agosto 2018) : Rosamunde Pilcher: Tango Argentino, il film in onda su Canale 5 oggi, nel primo pomeriggio. Nel cast ci sono Rebecca Immanuel, Michael Von Au, alla regia Hans Jürgen Tögel.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 13:40:00 GMT)

ROSAMUNDE PILCHER : TANGO ARGENTINO/ Su Canale 5 il film con Rebecca Immanuel (oggi - 9 agosto 2018) : ROSAMUNDE PILCHER: TANGO ARGENTINO, il film in onda su Canale 5 oggi, nel primo pomeriggio. Nel cast ci sono Rebecca Immanuel, Michael Von Au, alla regia Hans Jürgen Tögel.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 05:54:00 GMT)

ROSAMUNDE PILCHER - IL MIO ANGELO CUSTODE/ Su Canale 5 il film con Suzan Anbeh (oggi - 7 agosto 2018) : ROSAMUNDE PILCHER: Il mio ANGELO CUSTODE, il film in onda su Canale 5 oggi, nel primo pomeriggio. Nel cast: Suzan Anbeh, Heiko Ruprecht, alla regia Stefan Bartmann. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 05:16:00 GMT)

ROSAMUNDE PILCHER : LA SPOSA INDIANA/ Su Canale 5 il film con Collien Fernandes (oggi - 31 luglio 2018) : ROSAMUNDE PILCHER: La SPOSA INDIANA, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 31 luglio 2018. Nel cast: Collien Ulmen Fernandes e Jochen Shropp, alla regia Dieter Kheler.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 04:24:00 GMT)

ROSAMUNDE PILCHER : Il mio angelo custode/ Su Canale 5 il film di Stefan Bartmann (oggi - 24 luglio 2018) : Rosamunde Pilcher: Il mio angelo custode, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 24 luglio 2018. Nel cast: Suzan Anbeh e Heiko Ruprecht, alla regia Stefan Bartmann. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:51:00 GMT)

ROSAMUNDE PILCHER : IL MIO ANGELO CUSTODE/ Su Canale 5 il film con Suzan Anbeh (oggi - 24 luglio 2018) : ROSAMUNDE PILCHER: Il mio ANGELO CUSTODE, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 24 luglio 2018. Nel cast: Suzan Anbeh e Heiko Ruprecht, alla regia Stefan Bartmann. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 04:34:00 GMT)

Il Segreto sostituito da ROSAMUNDE PILCHER : da oggi cambia l'orario d'inizio della soap : Nuovo cambio di programmazione per la soap opera Il Segreto in onda su Canale 5. Da oggi 16 luglio, così come riporta la Guida Tv ufficiale di Mediaset, la telenovela spagnola con protagonista donna Francisca non verra' più trasmessa nella fascia oraria del primo pomeriggio, sostituita dalla telenovela Rosamunde Pilcher. E così Il Segreto slittera' nella fascia oraria del preserale, [VIDEO] prima dell'edizione serale del Tg5. Da oggi la soap Il ...

ROSAMUNDE PILCHER quattro sfumature d’amore - da oggi su Canale 5 : Da oggi (16 luglio) fino a giovedì prossimo, Canale 5 propone le quattro sfumature d’amore di ROSAMUNDE PILCHER. Rimandate alla prossima settimana le repliche della fiction L’isola di Pietro (in attesa della seconda serie, sempre con Gianni Morandi), Mediaset punta dunque su quattro film tv collegati tra loro a mo’ di fiction. Vi ricordiamo che i primi tre tv movie andranno in onda alle 14,45, mentre l’ultimo (quello di ...

Il Segreto sostituito da ROSAMUNDE PILCHER : da oggi cambia l'orario d'inizio della soap : Nuovo cambio di programmazione per la soap opera Il Segreto in onda su Canale 5. Da oggi 16 luglio, così come riporta la Guida Tv ufficiale di Mediaset, la telenovela spagnola con protagonista donna Francisca non verrà più trasmessa nella fascia oraria del primo pomeriggio, sostituita dalla telenovela Rosamunde Pilcher. E così Il Segreto slitterà nella fascia oraria del preserale, prima dell'edizione serale del Tg5. Da oggi la soap Il Segreto ...

ROSAMUNDE PILCHER : Ghost writer/ Su Canale 5 il film di Stefan Bartmann (oggi - 10 luglio 2018) : Rosamunde Pilcher: Ghost writer va in onda su Canale 5 oggi. Nel cast ci saranno anche Jeanette Biedermann, Patrik Fichte, alla regia Stefan Bartmann. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 13:52:00 GMT)

ROSAMUNDE PILCHER - GHOST WRITER/ Su Canale 5 il film con Jeanette Biedermann (oggi - 10 luglio 2018) : ROSAMUNDE PILCHER: GHOST WRITER va in onda su Canale 5 oggi. Nel cast ci saranno anche Jeanette Biedermann, Patrik Fichte, alla regia Stefan Bartmann. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 05:22:00 GMT)

ROSAMUNDE PILCHER : Finalmente la felicità/ Su Canale 5 il film con Henry Austwick (oggi - 19 giugno 2018) : Rosamunde Pilcher: Finalmente la felicità, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 19 giugno 2018. Nel cast: Henry Austwick e Raphael Vogt, alla regia Dieter Kehler. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 04:35:00 GMT)