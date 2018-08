Roma Trastevere controlli movida

Museo di Roma in Trastevere. Mostra del fotografo David Rubinger : Nel 70° anniversario della fondazione di Israele la Mostra del fotografo David Rubinger al Museo di Roma in Trastevere. Dal 7 settembre al 4 novembre 2018 gli scatti che testimoniano le tappe fondamentali dello Stato ebraico. Roma – In occasione del settantesimo anniversario della fondazione dello Stato di Israele e a un anno dalla scomparsa di David Rubinger (29 giugno 1924 – 2 marzo 2017), Roma Capitale, Assessorato alla Crescita ...

Nasce a Roma “Di là dal Fiume” : dal 25 agosto tra Trastevere e Porta Portese 14 eventi gratuiti di musica - teatro - poesia e arte : Roma – Arriva nell’estate Romana la prima edizione di Di Là Dal Fiume, festival itinerante che tra musica contemporanea, poesia, teatro e videoinstallazioni animerà una serie di luoghi tra Ponte Testaccio, la stazione Trastevere e Porta Portese. 9 giorni di performance e un programma ricco di proposte artistiche: 11 location dislocate nel XII municipio saranno teatro di 14 eventi a ingresso gratuito e palcoscenico di imPortanti artisti ...

Roma - controlli durante la movida a Trastevere : un arresto e multe a locali : Infine, sono stati multati anche 4 artisti di strada, che eseguivano spettacoli oltre l'orario consentito. durante la massiccia attivita' sono state controllate e identificate circa 500 persone e ...

Roma : Controllo ‘Movida’ a Trastevere - un arresto e multe a locali : Roma – Ancora controlli dei Carabinieri nello storico quartiere di Trastevere, punto nevralgico della movida estiva, meta serale di migliaia di cittadini Romani e di numerosi turisti. Il bilancio delle attivita’ dei Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, unitamente a quelli della Compagnia Speciale e dell’VIII Reggimento Lazio, mirate al contrasto di fenomeni di illegalita’ e degrado, hanno portato all’arresto ...

Roma : Controlli a Trastevere - un arresto e due denunce : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, unitamente a quelli della Compagnia Speciale e dell’VIII Reggimento Lazio, hanno nuovamente passato al setaccio i vicoli dello storico quartiere capitolino per contrastare fenomeni di illegalita’ e degrado. Il bilancio delle attivita’ e’ di una persona arrestata e due denunciate, trovate in possesso di droga, due coltelli, una mazza da baseball e arnesi da ...

Roma : controlli Carabinieri a Trastevere - arrestato pusher 19enne : Roma – La scorsa sera, i Carabinieri della Compagnia RomaTrastevere, unitamente a quelli della Compagnia Speciale hanno nuovamente passato al setaccio i vicoli dello storico quartiere capitolino per contrastare fenomeni di illegalita’ e degrado. A finire in manette un pusher-studente Romano di 19 anni, sorpreso in via della Lungaretta, a cedere dosi di hashish a tre coetanei, tutti identificati e segnalati all’Autorita’ ...

Roma : Controlli a Trastevere - 3 arresti e multe : Roma – Proseguono, come disposto dal questore di Roma, Guido Marino, i servizi di prevenzione finalizzati al controllo delle attivita’ commerciali ed al contrasto dell’abusivismo commerciale nelle aree maggiormente interessate dalla movida nel quartiere Trastevere. Nel corso delle verifiche, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di zona, diretto da Fabrizio Sullo, hanno contestato agli esercizi controllati ...

Roma : Movida a Trastevere - 2 pusher arrestati : Roma – Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia RomaTrastevere hanno eseguito nuovi controlli nell’area storica del quartiere di Trastevere. L’attivita’ e’ scattata a poche ore di distanza dalla precedente operazione, eseguita sempre dai Carabinieri. Proprio nel corso di un mirato controllo antidroga, i Carabinieri hanno arrestato due spacciatori. Sono due studenti di 21 e 25 anni, notati in ...

Roma - a Trastevere minaccia turista con il coltello per strapparle la borsa : preso : Gli agenti del commissariato di Polizia Colombo hanno arrestato in piazza San Callisto G.F., 42enne Romano, con l'accusa di rapina aggravata. L'uomo, in via dei Fienaroli, aveva strappatoto la borsa a ...

Roma - choc a Trastevere : clochard ucciso a bastonate : Una parola di troppo, un insulto, forse un piccolo furto e una lite tra clochard finisce nel sangue: un morto e un ferito grave. La lite è scoppiata la scorsa notte in viale Trastevere,...

Roma - le notti brave di Trastevere : chiuso il rave-bar di S. Calisto : Tre giorni di chiusura per il Bar San Calisto, dopo settimane di appostamenti e controlli da parte dei carabinieri. E' una stretta, quella contro la movida selvaggia, che non conoscerà sosta e che si ...