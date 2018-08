Roma | Prorogata mostra “Canaletto 1697-1768” fino al 23 settembre

romadailynews

(Di martedì 21 agosto 2018)al 23la chiusura dellaal Museo di“Canaletto– 1768”, caratterizzata da un grande successo di pubblico e grande consenso fra gli addetti ai lavori. La retrospettiva cheha dedicato a Giovanni Antonio Canal (Venezia-1768) noto come Canaletto, per i 250 anni dalla sua morte, nei suoi quattro mesi di esposizione e’ stata visitata da decine di migliaia di visitatori che hanno ogni giorno affollato il percorso espositivo allestito tra le sale del Museo di, promosso dall’Assessorato alla Crescita culturale diCapitale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione dell’Associazione Culturale MetaMorfosi in collaborazione con Zetema Progetto Cultura. Ideata e prodotta per celebrare il 250esimo anniversario della morte del grande pittore veneziano, la ...