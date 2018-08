Roma | Gestione del verde | Montanari | Stiamo lavorando con grande impegno - Romait

Edicola : Alisson - Higuain e Callejon i primi regali del Chelsea per Sarri. Roma : suggestione Mertens : Secondo il Corriere dello Sport, Maurizio Sarri entro il weekend sarà il nuovo tecnico del Chelsea . Il quotidiano Roma no riporta come Roma n Abramovich, sia sceso in prima linea per risolvere l'impasse e convincere De ...

Roma n Abramovich porta Antonio Conte in tribunale : “cattiva gestione di Diego Costa” : Incredibile ma vero. Il magnate russo del Chelsea vuole risparmiare sull’esonero di Antonio Conte e per farlo intende porta re l’italiano

Roma - approvato regolamento per la gestione dei beni confiscati alle mafie : Roma ha finalmente il suo regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Dove si parla di “giustizia sociale”, “accoglienza integrata” (migranti e diritti all’abitare) ed esclude, se non in via residuale, l’intervento dei privati. Un testo che ha recepito in extremis, attraverso un maxi-emendamento firmato dalla stessa presidente della Commissione capitolina Patrimonio e Politiche Abitative, Viviana Vivarelli – ...