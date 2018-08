Roma | due terzi di nobiltà | mediana e attacco da effetti speciali

Terremoto - due scosse in Emilia Romagna. Epicentro a Bagnolo in Piano. Avvertite a Reggio Emilia - Parma Modena e Mantova. : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna, con particolare riferimento a Parma, Modena e Reggio Emilia. L'epicento del sisma è stato riscontrato a 3 km a...

Terremoto - due scosse in Emilia Romagna. Avvertite a Reggio Emilia - Parma e Mantova. Epicentro a Bagnolo in Piano : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna, con particolare riferimento a Parma e Reggio Emilia. L'epicento del sisma è stato riscontrato a 3 km a nord di...

Roma - coca e moto a tutta velocità : arrestato un Casamonica - feriti due militari : Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un appartenente alla famiglia Casamonica di 36 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine, con le accuse ...

Roma - coca e moto a tutta velocità : arrestato un Casamonica - feriti due militari : Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un appartenente alla famiglia Casamonica di 36 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine, con le accuse ...

Maltempo a Roma - allagamenti e alberi caduti : due feriti : Maltempo a Roma, allagamenti e alberi caduti: due feriti Un violento temporale si è abbattuto giovedì pomeriggio sulla capitale: gli allagamenti e i rami caduti hanno anche causato disagi alla viabilità. Le due persone ferite si trovavano a bordo di un'auto colpita da un albero Parole chiave: ...

Maltempo a Roma - allagamenti e alberi caduti : due feriti - : Un violento temporale si è abbattuto giovedì pomeriggio sulla capitale: gli allagamenti e i rami caduti hanno anche causato disagi alla viabilità. Le due persone ferite si trovavano a bordo di un'auto ...

Roma - metro A ferma per l'inseguimento di due ladri romeni : Grande caos anche a Ferragosto nella metro A di Roma. Ieri pomeriggio, all'altezza della fermata Subaugusta, vi è stato uno stop di circa 20 miniti a causa di un inseguimento da film.Stando ai racconti di alcuni testimoni, un ragazzo romeno e una sua amica sono stati fermati da due agenti, all'uscita della metro. Mentre i poliziotti stavano identificando la donna, si legge su Romatoday, il giovane ha spinto uno dei due agenti per tentare di ...

Maltempo - il Ciclone di Ferragosto flagella l’Italia : due tornado al largo di Roma [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/7 ...

Roma - piano Raggi contro le occupazione : due sgomberi al giorno. 'Ma ci sono pochi vigili' : Due sgomberi ogni 24 ore, per ogni giorno lavorativo, per Raggiungere una media mensile di 44 alloggi liberati dagli abusivi. La stretta del Campidoglio contro le occupazioni degli immobili di ...

Roma - cumuli di rifiuti al Circo Massimo due giorni dopo l’incontro con Papa Francesco. Operatori Ama al lavoro : Involucri di cartone abbandonati dappertutto, contenitori di plastica con resti di cibo, cornacchie appollaiate su cataste di rifiuti mentre un paio di Operatori ecologici, supportati da un mezzo per la raccolta tentavano di dare dignità ad uno dei simboli della bellezza di Roma, il Circo Massimo. La storica arena nel cuore della Capitale si presentava così questa mattina, a 48 ore dall’incontro di sabato di Papa Francesco con i giovani in ...

Aspettavano le vittime davanti al McDonald per aggredirle e rapinarle - due fermati a Roma : Aspettavano le vittime all'esterno del McDonald's di via Giolitti, a due passi dalla stazione Termini di Roma, e poi le aggredivano a calci e pugni per rapinarle. Per questo la polizia ha fermato due persone, un 18enne tunisino e un 30enne egiziano, ritenuti gli autori delle rapine. Un terzo membro della banda, un 22enne egiziano, risulta al momento irreperibile. I tre sono stati incastrati grazie ai video delle telecamere di sorveglianza che ...

Roma - i due Pellegrini in dubbio per la gara contro il Torino : La Roma si è ritrovata ieri mattina al Bernardini per proseguire la preparazione in vista dell'esordio in campionato con il Torino, domenica alle ore 18 all'Olimpico Grande Torino. Tutti a ...

Rapine : aggredivano vittime con calci e pugni - due arresti a Roma : Due Rapine a distanza di tre giorni nella zona adiacente la stazione Termini. In un caso, la vittima era stata aggredita brutalmente con calci e pugni. Grazie all'indagini da parte del commissariato Viminale diretto da Fabio Abis, sono finiti in manette due rapinatori (si cerca un terzo, già identificato). Il modus operandi era lo stesso: aspettavano le vittime all'uscita di un noto fast food di via Giolitti, dopo di che, ...

Roma. Movida : sigilli a due locali : Roma – Movida: sigilli a due locali. Scoperta anche una “finta galleria d’arte”. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno apposto i sigilli a due locali e riscontrato oltre 30 irregolarità amministrative negli esercizi controllati nelle zone della Movida. Elevate sanzioni per circa 35.000 euro. Nel corso delle operazioni di questo fine settimana, il reparto della Polizia Amministrativa del I Gruppo Trevi è ...